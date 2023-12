Chặng cuối cuộc thi Zalo AI Challenge: Cạnh tranh điểm số từng hàng thập phân

(VTC News) -

Sau gần 1 tháng tổ chức tính từ ngày 6/11, cuộc thi Zalo AI Challenge với chủ đề Generative AI - Trí tuệ nhân tạo tạo sinh đã đi đến giai đoạn “nước rút”. Ở bộ đề thi Elementary Maths Solving - bộ đề có độ khó cao và kịch tính nhất của cuộc thi năm nay với yêu cầu giải các bài toán tiểu học theo chương trình đào tạo Việt Nam bằng AI, bảng xếp hạng ghi nhận có tới 4 đội thi đang dẫn đầu với điểm mô hình bằng nhau đến hàng chữ số thập phân thứ 5, và đều bằng 0.92513.

Bảng điểm Leaderboard của bộ đề Elementary Maths Solving tính đến ngày 1/12.

Trong khi đó, ở các bảng đấu khác, mức độ cạnh tranh cũng kịch tính không kém khi có sự tham gia của rất nhiều “cao thủ”, án ngự các vị trí dẫn đầu.

Nguyễn Quán Anh Minh (đội thi Wecheat), hiện đang là Technical Lead Generative AI của một công ty công nghệ đến từ Mỹ đang tạm dẫn đầu bộ đề Background Music Generation (yêu cầu tạo ra các đoạn nhạc nền dựa trên yêu cầu về giai điệu, nhạc cụ), và là một đối thủ “đáng gờm” đối với nhiều đội thi.

Bởi, Anh Minh từng 4 lần nâng chiếc cúp danh giá tại Zalo AI Challenge các mùa thi trước. Hơn nữa, Minh cũng từng vượt qua hơn 1.600 đội thi đến từ khắp nơi trên thế giới để đoạt giải quán quân cuộc thi ‘Show US the Data’ do Coleridge Initiative (Đại học New York, Mỹ) tổ chức.

Chia sẻ về bộ đề thi, Anh Minh cho rằng đề thi năm nay rất thú vị và thách thức vì đòi hỏi phải tạo ra các mô hình Generative AI để sáng tạo nội dung âm nhạc. Qua đó, khả năng đột phá mới mẻ của các thí sinh cũng sẽ được bộc lộ rõ ràng hơn thông qua cuộc thi lần này.

Nguyễn Quán Anh Minh, (đội thi Wecheat) đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng của bộ đề Background Music Generation tại Zalo AI Challenge 2023

Ở một diễn biến khác, tại bộ đề Advertising Banner Generations, đội thi T-Sharp có 2 thành viên đang tạm dẫn đầu với chỉ số mô hình có phần cách biệt so với các nhóm còn lại.

Đại diện nhóm T-Sharp Nguyễn Hữu Thắng, hiện đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ cho biết, cuộc thi Zalo AI Challenge năm nay khá thành công khi lựa chọn bộ đề thi gắn với chủ đề khá “trendy” trong giới khoa học AI hiện nay - “Generative AI”. Hữu Thắng chia sẻ: “Mình cảm thấy ấn tượng nhất bởi màn rượt đuổi điểm số của các đội thi trên Leaderboard. Bên cạnh đó các đề thi năm nay đều gắn liền với ứng dụng thực tế rất hữu ích cho tất cả đội thi”.

Trải qua 6 lần tổ chức, cuộc thi Zalo AI Challenge luôn được đánh giá cao ở sự đầu tư nghiêm túc, chuyên nghiệp và minh bạch. Thu hút hàng nghìn đội tham dự mỗi năm, cuộc thi đã sớm trở thành một đấu trường AI uy tín & tầm cỡ tại Việt Nam và luôn được cộng đồng đam mê AI chờ đón.

Thông qua việc cung cấp dữ liệu từ cuộc thi, Zalo đang giúp các bạn sinh viên thuộc các nhóm nghiên cứu nhỏ có thể tiếp cận được nguồn dữ liệu chất lượng để huấn luyện và cải tiến mô hình của mình, thúc đẩy các nghiên cứu về AI ở Việt Nam trên quy mô lớn.

Bên cạnh sự đầu tư bài bản từ Zalo, cuộc thi năm nay còn được sự cố vấn bởi các chuyên gia về AI đầu ngành, như: Giáo sư Nguyễn Lê Minh, hiện đang làm giám đốc trung tâm nghiên cứu về Interpretable AI ở Viện khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JAIST); PGS. Trần Thanh Long, Phó trưởng khoa, Giám đốc nghiên cứu, khoa Khoa học máy tính, ĐH Warwick; Tiến sĩ Ngô Đức Thành - Trưởng khoa Khoa học Máy tính, đại học CNTT TP.HCM.

Ngoài tổng giá trị giải thưởng tiền mặt lên đến 15.000USD, Zalo AI Challenge 2023 còn nhận được sự đồng hành từ Intel và Leadtek với tổng giá trị sản phẩm tài trợ lần lượt là 16.000USD và 6.000USD.

Cụ thể, quán quân của cuộc thi năm nay ngoài nhận về 3.500USD tiền mặt còn có bộ quà tặng từ Intel bao gồm 01 Bộ công cụ Intel® NUC với Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 11 và 01 Máy ảnh cảm biến độ sâu Intel® RealSense™ D415 và sở hữu thêm 01 card đồ họa LEADTEK NVIDIA RTX A4500 20GB, Đội Á quân, ngoài giải thưởng 1.500USD tiền mặt, còn sẽ nhận thêm bộ quà tặng từ Intel nói trên. Các đội lọt vào Top 5 của mỗi bộ đề thi, cũng sẽ nhận được quà tặng từ nhà tài trợ Intel.

Cùng chờ đón để xem ai sẽ là chủ nhân của giải thưởng cao nhất của cuộc thi tại sự kiện Zalo AI Summit 2023 vào ngày 16/12 tại https://summit.zalo.ai/.