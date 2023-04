Chặng 15 Cúp Truyền hình TP.HCM 2023: Petr Rikunov lại thắng chặng

Cá nhân chặng 15 1. Petr Rikunov (27) Tập đoàn Lộc Trời An Giang 2. Igor Frolov (07) Vinama TP.HCM 3. Viladislav Duiunov (17) TP.HCM New Group 4. Javier Sanda Perez (125) Bình Minh - Bình Dương 5. Baasankhuu Myagmarsuren (77) Đồng Nai Kết quả đèo Ngoạn Mục 1. Igor Frolov (07) Vinama TP.HCM 2. Petr Rikunov (27) Tập đoàn Lộc Trời An Giang 3. Javier Sanda Perez (125)Bình Minh - Bình Dương 4. Viladislav Duiunov (17) TP.HCM New Group 5. Phạm Lê Xuân Lộc (83) QK7 Kết quả đèo Mimosa 1. Viladislav Duiunov (17) TP.HCM New Group 2. Igor Frolov (07) Vinama TP.HCM 3. Petr Rikunov (27) Tập đoàn Lộc Trời An Giang 4. Javier Sanda Perez (125) Bình Minh - Bình Dương 5. Baasankhuu Myagmarsuren (77) Đồng Nai Đồng đội chặng 15 1. Tập đoàn Lộc Trời An Giang 2. Vinama TP.Hồ Chí Minh 3. Domesco Đồng Tháp TỔNG SẮP SAU CHẶNG 15 Cá nhân chung cuộc Áo vàng + Áo xanh: Petr Rikunov (27) Tập đoàn Lộc Trời An Giang. Áo trắng: Phạm Lê Xuân Lộc (83) QK7 Áo cam: Nguyễn Thắng (04) Vinama TP.Hồ Chí Minh Áo chấm đỏ: Igor Frolov (07) Vinama TP.HCM Tổng sắp Đồng đội chung cuộc sau 15 chặng 1. Tập đoàn Lộc Trời An Giang 2. Vinama TP.Hồ Chí Minh 3. Domesco Đồng Tháp