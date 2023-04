Chặng 13 Cúp Truyền hình 2023: Huỳnh Thanh Hùng xuất sắc giành chiến thắng chặng

Cá nhân chặng 13 1. Huỳnh Thanh Tùng (81) QK7 2. Petr Rikunov (27) Tập đoàn Lộc Trời An Giang 3. Nguyễn Văn Bình (13) TP.HCM New Group Sprint1 (km 49) 1. Hà Kiều Tấn Đại (121) Bình Minh Bình Dương 2. Phan Công Hiếu (63) Kenda Đồng Nai 3. Nguyễn Huỳnh Lân (96) Quân đội Sprint2 (km 87,8) 1. Trần Trọng Phúc (75) Đồng Nai 2. Hà Kiều Tấn Đại (121) Bình Minh Bình Dương 3. Phan Công Hiếu (63) Kenda Đồng Nai Sprint3 (km 155) 1. Nguyễn Nhựt Phát (115) Châu Thới Vĩnh Long 2. Trần Trọng Phúc (75) Đồng Nai 3. Ngô Minh Quân (16) TP.HCM New Group Đồng đội chặng 13: 1. Quân Khu 7 2. TP.HCM New Group 3. Tập đoàn Lộc Trời An Giang TỔNG SẮP SAU CHẶNG 13 HTV CUP 2023 Cá nhân chung cuộc Áo vàng + Áo xanh: Petr Rikunov (27) Tập đoàn Lộc Trời An Giang Áo trắng: Phạm Lê Xuân Lộc (83) QK7 Áo cam: Tăng Quý Trọng (26) Tập đoàn Lộc Trời An Giang Áo chấm đỏ: Igor Frolov (07) Vinama TP.HCM Tổng sắp Đồng đội chung cuộc sau 13 chặng 1. Tập đoàn Lộc Trời An Giang 2. Vinama TP.Hồ Chí Minh 3. Domesco Đồng Tháp