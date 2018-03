Chân Tử Đan bị chê khi nhận cát-xê 12 triệu USD đóng 'Diệp Vấn 4'

Nhận cát-xê bằng 30% kinh phí làm phim, Chân Tử Đan bị nhận xét là được ưu ái quá mức khi tham gia "Diệp Vấn 4".

Sthheadline đưa tin tối 6/3, vợ chồng Chân Tử Đan tham gia sự kiện tổ chức tại Hong Kong. Tại đây, nam diễn viên xác nhận sắp khởi quay phim Diệp Vấn 4.

“Năm nay, tôi có đến 4 phim thực hiện. Tôi vừa quay Phi long quá giang tại Thâm Quyến. Đó là phim hành động mang yếu tố hài. Quay xong phim này, tôi sẽ bắt đầu thực hiện Diệp Vấn 4”, anh cho biết.

Chân Tử Đan tại sự kiện hôm 6/3.

“Ngoài một phim do Đại lục sản xuất chưa thể tiết lộ, tôi còn thu xếp quay một phim do Hollywood sản xuất”, anh nói. Kể về Diệp Vấn 4, Chân Tử Đan cho biết mọi công tác chuẩn bị cũng như dàn diễn viên đều do một tay Diệp Vĩ Tín lo liệu.

Trả lời phỏng vấn On, nhà sản xuất Hoàng Bách Minh hé lộ kinh phí thực hiện Diệp Vấn 4 ước tính 47 triệu USD. Thù lao riêng của Chân Tử đan chiếm khoảng 30% kinh phí làm phim, dao động mức 12 triệu USD.

Con số này bị cho quá lớn. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến nhận xét Chân Tử Đan đã “hét giá” quá mức trong thời điểm phim hành động không hot như xưa.

Chân Tử Đan đã nhận thù lao trên trời khi tham gia Diệp Vấn 4.

Đáp lại, ông Hoàng Bách Minh tin rằng đây là mức giá phù hợp. Ông tự tin “không lỗ và mức giá đó là giá thị trường của Chân Tử Đan”. Theo ông, ngôi sao hành động có thể không được trả cao tương tự khi tham gia các dự án khác.

Nhưng Diệp Vấn là câu chuyện khác. Chân Tử Đan tuyên bố tham gia Diệp Vấn 4 từ tháng 10/2016. Hồi tháng 9/2016, nam diễn viên chia sẻ ảnh bắt tay Diệp Vĩ Tín.

Sina cho hay phần 4 sẽ có tên gọi Diệp Vấn 4: Quyết chiến La Mãng. Phim miêu tả chi tiết trận tỉ thí giữa Diệp Vấn và cao thủ La Mãng - người sáng tạo ra loạt chiêu thức như La Mãng 280, La Mãng toàn phong chân, La Mãng liên đạn…

Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực. Việc công bố phần 4 phim khiến dư luận bất ngờ.

Chân Tử Đan bên Diệp Vĩ Tín.

Trước đó, khi nói về ý định làm tiếp Diệp Vấn, Chân Tử Đan từng lắc đầu. Anh chia sẻ về việc giải nghệ với các dự án hành động. “Tôi đã thực hiện nhiều bộ phim kung fu trong những năm qua và cảm thấy rất hài lòng với vai trò một diễn viên", anh tâm sự.

"Vai diễn Diệp Vấn được khán giả yêu thích, đó là niềm tự hào lớn. Nhưng tôi không muốn đóng khung một hình tượng suốt đời. Sau 3 phần phim, tôi nghĩ rằng đây là thời điểm hoàn hảo để kết thúc. Tôi thực sự hy vọng Diệp Vấn 3 là bộ phim võ thuật cuối cùng”, anh nói.

Diệp Vấn là loạt phim về cuộc đời nhất đại tôn sư võ học Trung Quốc. Trong suốt thập kỷ qua, phim luôn được đánh giá là bom tấn điện ảnh.

