Chân dung thương hiệu khách sạn quản lý dinh thự Grand Bay Halong Villas

(VTC News) -

Ngay khi Việt Nam và Mỹ chính thức bình thường hóa quan hệ, khách sạn New World Saigon đã được 3 vị tổng thống Mỹ lựa chọn lưu trú khi tới Việt Nam. Đó là 2 cha con tổng thống "Bush cha" và "Bush con" Georg W.H.Bush và tổng thống Bill Clinton. Trong lịch sử 26 năm hoạt động, khách sạn này cũng đã đón tiếp nhiều vị chính khách lớn như Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Nhật Bản Keizo Obuchi, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Han Dong.

Năm 1978, tại New World Center Hong Kong, New World Hotels được thành lập bởi Tiến sĩ Cheng Yu-Tong, người sáng lập nên thương hiệu trang sức Chow Tai Fook mà sau này trở thành Chow Tai Fook Enterprises, một trong những tập đoàn lớn nhất Hong Kong. Nói tới Cheng Yu-Tong chính là nhắc tới một trong những con người có ảnh hưởng nhất tại xứ Cảng Thơm. Cheng Yu-Tong được người Hong Kong kính trọng gọi là "Lão trượng".

Khách sạn New World Petaling Jaya, Malaysia.

Bên cạnh phát triển đế chế trang sức phủ khắp châu Á, ngay từ ngày đầu lập nghiệp, “Lão trượng” Cheng Yu-Tong đã đặc biệt quan tâm tới ngành khách sạn và bất động sản. Một trong những dấu ấn lớn của ông chính là quyết định chuyển đổi khu cảng cũ Victoria của Hong Kong thành một trung tâm kinh tế - giải trí hiện đại, bao gồm: khách sạn, căn hộ, văn phòng cho thuê và cụm tiện ích giải trí - mua sắm.

Năm 2012, ông tuyên bố “rửa tay gác kiếm”, bàn giao lại toàn bộ công việc kinh doanh cho 4 người con và 2 cháu. Trong đó, cô cháu gái Sonia Cheng được đặt nhiều kỳ vọng sẽ gây dựng thương hiệu khách sạn New World vang danh toàn cầu.

Ở tuổi ngoài 30, Sonia Cheng khiến cả thị trường khách sạn cao cấp thế giới rúng động với thương vụ sáp nhập đình đám năm 2011. New World Hospitality mua lại Rosewood Corp. & Maritz Wolff&Co với hợp đồng trị giá 229 triệu USD cùng 5 khu nghỉ dưỡng và khách sạn của Rosewood với mức giá 70 triệu USD. Từ đây, Tập đoàn Rosewood chính thức ra đời với 5 thương hiệu mà New World được xếp ở phân khúc thượng lưu.

Khách sạn New World Saigon.

Hiện nay, New World có 11 khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp trên khắp châu Á. Tại Việt Nam là khách sạn New World Hoiana, khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc và dấu ấn đầu tiên cũng là đậm nét nhất là khách sạn New World Saigon.

Với triết lý vận hành độc đáo cùng tiêu chuẩn dịch vụ đẳng cấp 5 sao quốc tế, Chủ đầu tư BIM Land đã lựa chọn thương hiệu New World để quản lý clubhouse và không gian chung của khu dinh thự biệt lập Grand Bay Halong Villas. Dự án Grand Bay Halong Villas tọa lạc tại Bán đảo 3 Khu phức hợp Halong Marina của CĐT BIM Land tại phường Hùng Thắng, Hạ Long. Đây là một trong những dự án hiếm hoi sở hữu vị trí mặt tiền biển cực khan hiếm bên bờ vịnh.

Thương hiệu khách sạn cao cấp New World xuất hiện tại Hạ Long chắc chắn sẽ nâng tầm đẳng cấp của điểm đến du lịch bên vịnh biển. Đặc biệt với gia chủ của những tòa dinh thự Grand Bay tráng lệ, đó là trải nghiệm dịch vụ cao cấp nhất, xứng tầm cộng đồng thượng lưu ưu tú.

Điều gì làm nên một đẳng cấp New World có thể khiến 3 đời tổng thống Mỹ và rất nhiều vị nguyên thủ tin tưởng? Bà Sonia Cheng, nữ thuyền trưởng của Rosewood Group, lý giải trong một cuộc phỏng vấn: "Triết lý cốt lõi của tập đoàn Rosewood cũng chính là định hướng mà thương hiệu New World theo đuổi, đó là “Lòng hiếu khách dựa trên mối quan hệ”. Chúng tôi tin rằng lòng hiếu khách thực sự bắt nguồn từ sự chăm sóc và xây dựng những mối quan hệ bền chắc và dài lâu với những người bạn, vị khách, đối tác và cộng đồng",

Sảnh lễ tân khách sạn New World Saigon.

Sự khác biệt của New World là lối suy nghĩ và hành xử độc đáo của Á Đông. New World mang tới cho mỗi vị khách của mình những dịch vụ từ trái tim. Đội ngũ nhân viên của thương hiệu luôn thấu hiểu khách hàng, tận tụy và đầy đam mê.

Một cá tính New World cũng thể hiện qua lối thiết kế hiện đại, mang phong cách vượt thời gian với bảng màu trung tính và đường nét hình học cá tính. Những tuyên ngôn mạnh mẽ được thể hiện qua nghệ thuật, đồ decor, trang phục thể hiện nguồn cội châu Á của thương hiệu.