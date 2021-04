Chân dung tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

(VTC News) -

Bộ Công an vừa công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Phạm Thế Tùng (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh) làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đại tá Phạm Thế Tùng - tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đại tá Phạm Thế Tùng sinh năm 1972, quê quán ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ông tốt nghiệp thạc sĩ nghiệp vụ cảnh sát, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Tùng từng trải qua nhiều vị trí, nhiệm vụ công tác từ cấp cơ sở, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong lực lượng Công an Nhân dân.

Từ năm 1994 đến năm 1997, ông là cán bộ PC 15 Công an tỉnh Hải Hưng; sau khi Hải Hưng tách ra làm 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, ông là cán bộ PC 15 Công an tỉnh Hưng Yên

Từ 2002 đến 2006, ông là Phó trưởng Phòng PC 15 Công an tỉnh Hưng Yên. Từ 2006 - 2012, ông Phạm Thế Tùng là Trưởng phòng PC 15 Công an tỉnh Hưng Yên

Từ 2012 - 2014, ông là Trưởng Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên).Từ 2014 - 9/2019, ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Tháng 10/2019 - 4/2021, Đại tá Phạm Thế Tùng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

