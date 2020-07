Chân dung tân Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Sáng 31/7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Đồng thời, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy cũng công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Hải Trung vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Quyết định chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đối với Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, sinh năm 1968, quê Vĩnh Phúc. Ông từng giữ chức Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an.

Tháng 4/2016, ông Trung được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Công an.

Ngày 21/8/2018, Thiếu tướng Trung được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 8/6/2020, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã được lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy Công an Trung ương điều động về Bộ Công an, đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.