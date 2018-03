Chân dung nghi can sát hại xe ôm, trốn tại phòng bạn gái

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An hoàn tất điều tra, làm rõ và bắt giữ nghi can sát hại lái xe ôm, cướp tài sản xảy ra tại TP Tân An.

Nghi can được xác định là Huỳnh Khắc Nguyên (29 tuổi, ngụ ấp 4, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An). Nguyên là đối tượng đã ra tay sát hại anh Đặng Gia Xuân (SN 1983, ngụ ấp An Hòa, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; tạm trú đường Nguyễn Công Trung, phường 3, TP Tân An), làm nghề phụ giúp anh trai bán nước ép trái cây và chạy xe ôm chở khách vào ngày 4/2/2018.

Trước đó, khoảng hơn 1h sáng ngày 4/2, người dân phát hiện một thi thể nam giới với nhiều vết thương trên cơ thể nằm tại hẻm 141 tỉnh lộ 827, thuộc Khu phố Bình Đông 4, phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An nên trình báo công an.

Huỳnh Khắc Nguyên, nghi can sát hại xe ôm rồi trốn.

Danh tính nạn nhân được làm rõ là anh Đặng Gia Xuân. Theo người nhà của anh Xuân, nạn nhân bị mất 1 xe mô tô, 1 ĐTDĐ, 1 bóp da bên trong có CMND, giấy phép lái xe và khoảng 150 nghìn đồng.

Cơ quan điều tra ghi nhận tại hiện trường có nhiều dấu vết có liên quan đến tội phạm. Đặc biệt, trên cổ, vai và ngực trái của nạn nhân, dấu vết cho thấy đối tượng đã dùng vật sắc nhọn đâm nhiều nhát gây đứt động mạch, thủng phổi, tim.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Long An đã nhanh chóng làm rõ nghi can gây án và truy bắt đối tượng Huỳnh Khắc Nguyên sau hai ngày xảy ra vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai nhận quen biết với nạn nhân trước đó không lâu khi thuê xe của nạn nhân chở từ TP Tân An về nhà trọ.

Khoảng 15h ngày 3/2, Nguyên ở nhà trọ gọi điện thoại cho nạn nhân hẹn 16h đến chở Nguyên về TP Tân An. Đúng hẹn, anh Xuân chạy xe đến nhà trọ chở Nguyên.

Đến khoảng 17h, khi đến khu vực tỉnh lộ 827, thuộc ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, TP Tân An, Nguyên gặp người bạn để mượn tiền rồi tiếp tục yêu cầu Xuân chở đến Bệnh viện Đa khoa Long An gặp một người bạn và trả cho anh Xuân 130.000 đồng tiền xe.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Nguyên tiếp tục kêu anh Xuân quay lại chở đi lấy tiền góp ở nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn TP Tân An và huyện Châu Thành.

Hiện trường vụ án.

Đến khoảng 1h ngày 4/2, anh Xuân chở Nguyên vào hẻm 141 tỉnh lộ 827, phường 3, TP Tân An. Đi được khoảng 4km, anh Xuân thì dừng lại nghe điện thoại của vợ rồi từ chối chở Nguyên đi tiếp, đồng thời, đòi Nguyên trả tiền xe ôm.

Tuy nhiên, Nguyên không đồng ý mà đề nghị anh Xuân chở về huyện Bến Lức. Do trời đã khuya, anh Xuân không đồng ý đề nghị của Nguyên nên hai bên xảy ra cãi vã. Nguyên lấy con dao xếp trong túi quần đâm anh Xuân nhiều nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Nguyên lấy xe của nạn nhân đi đến cổng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Long An, ném dao xuống lề đường 827, chạy ra QL1A để về nhà trọ. Sau đó, Nguyên đã nhờ người bạn đi cầm chiếc xe vừa cướp được và bị bắt.

>>> Đọc thêm: Người đàn ông hành nghề xe ôm bị đâm gục, cướp xe máy giữa ban ngày