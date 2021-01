Chân dung đại ca giang hồ Bình 'vổ' vừa bị bắt ở Thái Bình

(VTC News) -

Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (tức Bình "vổ", SN 1975, trú tại thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 16/9/2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ.

Bình "vổ" bị dẫn giải khỏi trụ sở Công an phường Lê Hồng Phong.

Bình “vổ” được biết đến là ông trùm cờ bạc ở huyện Quỳnh Phụ, thách thức dư luận và chính quyền sở tại. Sới bạc dưới hình thức đá gà của Bình “vổ” tồn tại nhiều năm nay ở khu vực vườn chuối xã An Mỹ (Quỳnh Phụ, Thái Bình), ngày càng thu hút nhiều con bạc từ Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình...

Tên tuổi của Bình “vổ” không dừng ở huyện Quỳnh Phụ hay tỉnh Thái Bình mà lan ra nhiều địa phương trên phạm vi cả nước. Vì thế các con bạc, dân tín dựng đen và giới "anh chị" khắp nơi kéo về tham gia sới đá gà của trùm giang hồ này ngày càng đông, gây bất ổn về an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 16/9/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ diễn ra buổi đấu giá một khu đất, Bình “vổ” cùng đám đàn em cũng có mặt.

Tại đây, xuất phát từ hành động “nhìn đểu” của một thanh niên nên giữa nhóm Bình "vổ" và 2 người tham gia đấu giá đất xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Vụ xô xát khiến 2 nạn nhân bị thương tích, trong đó một người bị gãy xương chân.

Hai nạn nhân làm đơn khiếu kiện nhưng sau đó lại xin rút đơn. Mặc dù vậy, Công an huyện Quỳnh Phụ vẫn yêu cầu nạn nhân đi giám định thương tích nhưng bị hại từ chối. Công an huyện ra quyết định áp giải đi giám định nhưng bị hại 2 lần không đi và bỏ đi khỏi địa phương.

Do đó, Công an huyện Quỳnh Phụ ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết tin báo tố giác tội phạm bởi bị hại rút đơn không đề nghị, không đi giám định tỷ lệ thương tật và hết thời hiệu điều tra.

Sau vụ việc này, sới đá gà của Bình "vổ" tạm đóng cửa, Bình cũng phải "im hơi lặng tiếng” để nghe ngóng tình hình.

Bình "vổ" sa lưới.

Ngày 22/1/2021, Nguyễn Văn Bình bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Tối cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình để điều tra về tội danh nêu trên.

Như vậy, sau hàng loạt cái tên cộm cán ở Thái Bình sa lưới như Nguyễn Xuân Đường (tức "Nhuệ"), Vũ Văn Thái (tức Thái “Lâm”), Nguyễn Văn Cường (Cường “Dụ”)… thì Bình “vổ” là trùm giang hồ tiếp theo phải đưa tay vào còng số 8.