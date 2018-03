Chân dung ba nam diễn viên nổi tiếng Hàn bị tố quấy rối tình dục

Cho Jae Hyun sinh năm 1965 và là diễn viên quen thuộc qua rất nhiều bộ phim. Cả ông và Jo Min Ki đều được đánh giá cao ở khả năng diễn xuất tốt, do đó cả hai được đạo diễn tin tưởng giao nhiều vai diễn quan trọng, đặc biệt là vai phản diễn. Cho Jae Hyun từng tham gia Bad Guy, Nàng Dae Jang Geum, Dương cầm, Nữ hoàng, Jeong Do Yeon, Father and Son,… Hiện, ông góp mặt trong dự án Cross của đài tvN. Tuy nhiên, nam diễn viên quyết định rút khỏi bộ phim sau khi tranh cãi nổ ra.