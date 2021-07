Chân dung 3 người lần đầu trúng cử Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội

(VTC News) -

Sáng 21/7, Quốc hội thông qua các nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trong danh sách các nhân sự trúng cử, có 3 người lần đầu được bầu giữ các chức danh Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội gồm: ông Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách.

Các ông Lê Tấn Tới, Y Thanh Hà Niê Kđăm và Nguyễn Phú Cường (từ trái qua phải)

Ông Lê Tấn Tới, sinh ngày 4/4/1969, quê quán phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông là Tiến sĩ Tội phạm học và điều tra tội phạm; Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Lê Tấn Tới là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV.

Ông Lê Tấn Tới từng đảm nhận các chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Ông mang quân hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, sinh ngày 23/12/1973, quê quán thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk. Ông là người dân tộc Ê-Đê. Ông Kđăm có trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Cử nhân Chính trị chuyên ngành Công tác tổ chức; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XV.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm từng đảm nhận các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Cư M’gar; Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ông Nguyễn Phú Cường, sinh ngày 19/6/1967, quê quán phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ông là Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Tài chính Công nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XV.

Ông Nguyễn Phú Cường từng đảm nhận các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai.