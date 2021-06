Chân dung 2 kẻ cầm đầu đường dây buôn bán trẻ em ở Nam Định

(VTC News) -

Ngày 24/6, Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị này đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây buôn bán trẻ em do Đinh Văn Tiến (SN 2003, trú tại xóm 3, xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) và Trương Tuấn Anh (SN 1992, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cầm đầu. Hai kẻ này bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi "Buôn bán người dưới 16 tuổi".

Theo cơ quan công an, Đinh Văn Tiến chưa có tiền án, tiền sự, không có việc làm ổn định và có bố là người ở Phú Thọ nên nhiều lần về quê chơi và quen biết với Trương Tuấn Anh.

Tại Phú Thọ, Tuấn Anh mở quán karaoke ở TP Việt Trì nên cần nhân viên nữ "bấm bài" cho quán của mình, đồng thời Tuấn Anh cũng muốn tìm nhiều nữ nhân viên "bấm bài" để điều phối cho các quán karaoke, massage khác ở tỉnh Phú Thọ.

Là kẻ từng có tiền án về tội "Mua bán người" vừa được ra tù, Tuấn Anh biết đủ mọi mánh khóe trong việc dụ dỗ các nạn nhân vào làm ở quán karaoke hay massage. Đồng Thời, hắn truyền lại các "ngón nghề" của mình cho Tiến để có thể dễ dàng tiếp cận với các bé gái từ 14-15 tuổi.

Đinh Văn Tiến (bên trái) và Trương Anh Tuấn (bên phải). (Ảnh: Công an cung cấp)

Biết tâm lý các bé gái muốn được tự lập sớm và nhẹ dạ cả tin, Tiến lợi dụng rủ các nạn nhân lên Phú Thọ làm ở quán cắt tóc, bán trà sữa với lời hứa công việc nhẹ nhàng, lương cao.

Nếu các bé gái đồng ý theo lời dụ dỗ của Tiến, hắn sẽ dẫn các nạn nhân giao lại cho Tuấn Anh và nhận tiền công từ 2-3 triệu đồng/người.

Sau khi nhận "hàng" từ Tiến, Tuấn Anh tạo dựng lòng tin với các bé gái bằng cách cho đi Spa làm đẹp, tân trang bằng những bộ quần áo mới, mua sắm điện thoại mới.

Để chắc chắn khống chế được nạn nhân, sau các buổi làm đẹp, mua sắm, Tuấn Anh bắt các bé gái phải viết giấy vay nợ nhằm ép buộc các nạn nhân phải ở lại làm nhân viên phục vụ của quán karaoke và các quán massage trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để trả nợ.

Trước đó, một hộ dân đến Công an huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) trình báo về việc con gái (SN 2007) mất tích, gia đình không liên lạc được cũng không có tung tích của cháu bé.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hải Hậu phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, phát hiện bé gái mất tích trên liên quan đến đường dây buôn bán người dưới 16 tuổi do Đinh Văn Tiến và Trương Tuấn Anh cầm đầu.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT xác định được 6 bé gái là nạn nhân của đường dây buôn buôn bán người do Tiến và Tuấn cầm đầu. Cơ quan CSĐT đang thu thập thêm tài liệu để xác định vai trò của 2 người phụ nữ trong vụ án.