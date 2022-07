Chậm, hủy chuyến bay tăng vọt: Yêu cầu hãng bay thực hiện nghiêm slot được cấp

(VTC News) -

Ngày 1/7, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet Air, Tre Việt, Vietravel Air liên quan xử lý chậm, hủy chuyến và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách trong dịp cao điểm.

Khách bay tăng kỷ lục, chậm chuyến cũng tăng theo.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện nay, phản ánh của các phương tiện thông tin, báo chí và người dân cho thấy hoạt động tại một số cảng hàng không đang quá tải, tình trạng chậm, hủy chuyến có xu hướng tăng cao, sản lượng vận chuyển vượt công suất thiết kế của nhà ga hành khách, đặc biệt tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hành khách, giao thông tiếp cận nhà ga ùn tắc, gây bức xúc cho hành khách cũng như dư luận xã hội…

Để khắc phục các tình trạng nêu trên, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam thực hiện nghiêm slot đã được xác nhận theo đúng quy định pháp luật; tăng cường xây dựng kế hoạch bay vào khung giờ thấp điểm, ban đêm. Tuân thủ tuyệt đối các quy định an ninh, an toàn hoạt động vận tải hàng không. Thực hiện mọi giải pháp nhằm giảm tình trạng chậm, hủy chuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ; khắc phục triệt để tình trạng chậm, hủy chuyến vì lý do chủ quan; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, điều lệ vận chuyển liên quan đến nghĩa vụ của người vận chuyển trong điều kiện chậm, hủy chuyến.

Cục Hàng không Việt Nam cũng nhận chỉ đạo phải thực hiện công tác điều phối slot chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật (giám sát, quản lý sử dụng slot của các hãng hàng không, thu hồi slot theo quy định…). Đặc biệt là tại các cảng hàng không xảy ra tình trạng quá tải như Nội Bài, Tân Sơn Nhất nhằm tránh ùn tắc trong các khung giờ cao điểm.

Tổng hợp, xác định nguyên nhân chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không để đưa ra giải pháp xử lý, công bố công khai định kỳ số liệu chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không.

Cục Hàng không chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực và thực hiện các giải pháp nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, chất lượng phục vụ hành khách trong dịp cao điểm hè 2022. Đồng thời nhanh chóng thành lập đoàn kiểm tra các cảng hàng không, sân bay, đặc 2 biệt là các cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

Theo số liệu từ Cục Hàng không, từ 19/5 - 18/6, các hãng hàng không đã khai thác 30.808 chuyến bay, tăng 528,7% so với cùng kỳ và tăng 18 % so với tháng trước. Tuy vậy, số chuyến bay bị chậm chuyến cũng tăng vọt. Cụ thể, trong tháng 6/2022 đã có 5.602 chuyến, chiếm 18,2%. Tỷ lệ này tăng hơn 15,9% so với cùng kỳ và tăng 9,4% so với tháng trước đó. Nguyên nhân chậm chuyến chủ yếu là do: Máy bay về muộn (chiếm tới 13,4% trong số 18,2%), hãng hàng không (chiếm 2,5%), trang thiết bị và dịch vụ tại cảng (chiếm 1%); thời tiết, quản lý, điều hành bay và lý do khác.