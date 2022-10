Ông Ngọc cho biết thêm, gia đình ông có 4 người con. Anh C. là đứa con cả. Sau khi học xong, C. vào miền Tây đi làm. "Cách đây 2 năm, C. lấy vợ người cùng quê rồi cả hai vào trong này lập nghiệp. Do đường sá xa xôi nên C. ít về. Rảnh rỗi, C. hay gọi điện thoại về hỏi thăm gia đình. Hiện giờ, tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm được thi thể con", ông Ngọc nghẹn lời.