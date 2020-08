Cha dượng đánh đập, châm thuốc lá vào người bé gái lãnh 8 năm tù

Ngày 19/8, TAND Quận 12 (TP.HCM) xét xử sơ thẩm vụ Hà Quốc Việt (37 tuổi) bị truy tố về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, chị Dương Thảo D. có con gái riêng tên là Dương Thảo C. (sinh năm 2013). Tháng 2/2019, chị D. về sống chung như vợ chồng với Hà Quốc Việt tại phường Tân Hưng Thuận, Quận 12. Ban đầu, chị D. gửi con nhờ cha dượng là ông H. chăm sóc. Nhưng đến tháng 8/2019, ông H. gửi cháu lại cho chị D. chăm sóc.

Hà Quốc Việt bị HĐXX tuyên phạt

Đánh đập dã man bé gái 6 tuổi

Ngày 24/10/2019, có 1 thanh niên chở cháu C. về giao cho ông H. Sau khi nhận cháu, ông H. phát hiện trên người cháu C. có hàng loạt vết thương.

Qua kiểm tra, ông H. phát hiện trên đầu cháu C. có nhiều thương tích và vết bầm, tai bị rách, môi bị rách chảy máu, má có vết bầm tụ máu, phía trên bộ phận sinh dục có nhiều vết thương hình tròn, bầm tụ máu, vùng ngực có nhiều vết tụ máu, vùng bụng, tay, chân… có rất nhiều vết thương.

Khi biết Việt dùng cây đánh và dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào người cháu C., ông H. đã trình báo công an phường Tân Hưng Thuận.

Làm việc với công an, Việt khai do cháu C. ngủ rồi tiểu trên nệm nên dùng khúc gỗ đánh cháu C. tạo ra những vết bầm, Việt cũng thừa nhận dùng tay, chân đánh cháu C.

Còn những vết bỏng trên người cháu C., Việt khai do vứt tàn thuốc đang cháy trúng người cháu nên gây ra vết bỏng. Một số vết thương khác thì Việt khai do cháu C. tự té.

Các thương tích tại nách, bộ phận sinh dục Việt khai do cháu C. đi chơi, ăn uống thì bị lửa than của những chỗ buôn bán văng vào gây ra chứ không phải do Việt gây ra.

Theo kết luận giám định, cháu C bị thương tật 47% (trong đó thương tích tại vùng kín là 14%).

Việt khai do nghiện ma túy nên mất kiểm soát hành vi

Tại tòa, Việt thừa nhận tất cả những hành vi mà cáo trạng VKS nêu. Việt khai do lúc đánh đập cháu C. bị cáo đang nghiện ma túy nên mất kiểm soát hành vi. Về những vết thương tại bộ phận sinh dục của bé C., Việt nói do trong lúc nóng giận nên thút thuốc lá quăng trúng người bé. Tuy nhiên, vị thẩm phán bác bỏ và khẳng định vết thương tại bộ phận sinh dục của bé C. có dấu vết của việc dí thuốc lá đang cháy.

Trước tòa, Việt khai, mẹ ruột bé C. cũng nghiện ma túy, trong lúc Việt đánh đập bé C. mẹ bé cũng biết nhưng không can ngăn gì.

Nói lời sau cùng, Việt hối lỗi về những hành vi mình gây ra cho bé C. và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Quốc Việt mức án 8 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích và buộc bồi thường số tiền 30 triệu đồng cho người đại diện của bé C.