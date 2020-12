CEO Trần Hoài Đức: 'Be Media là tâm huyết của tôi'

“Just do your job - The media for me” là slogan và cũng chính là tinh thần mà CEO Trần Hoài Đức theo đuổi khi lập nên Be Media - một “sản phẩm” đậm chất “Hoài Đức” mà ở đó anh thỏa sức thể hiện sự sáng tạo lẫn hoài bão ấp ủ bấy lâu của mình.

Đồng hành và gắn bó với nghề trình dược trong suốt 10 năm, Đức chứng kiến những thay đổi, phát triển ngày càng mạnh mẽ của ngành, cùng với đó là sự gia nhập “sân chơi” đến từ các “ông lớn” khiến thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của các nhà thuốc nhỏ lẻ. Anh chia sẻ: “Những năm tháng làm trình dược viên, tôi không bao giờ quên những nhà thuốc đã từng giúp đỡ tôi, đã đến lúc tôi phải làm điều gì đó cho các nhà thuốc” đó chính là khởi sinh cho sự ra đời của Be Media.

Be Media chính là giải pháp truyền thông online dành cho các nhà thuốc, công ty dược vừa và nhỏ, CEO Trần Hoài Đức chia sẻ: “Với Be Media, tôi mong muốn giúp các nhà thuốc về kinh doanh, marketing và nguồn hàng, tạo ra một chuỗi cung ứng cho các nhà thuốc mà ở đó họ trở về với đúng chuyên môn của mình là bán thuốc chứ không phải đau đầu vì kinh doanh, quảng cáo và cạnh tranh”.

Sự khác biệt giữa CEO Trần Hoài Đức với nhiều bạn trẻ startup nằm ở chỗ, anh không quá theo đuổi lợi nhuận mà muốn mang đến những giá trị và sự cống hiến cho ngành. Chính vì thế, khi “đứa con chung” đầu tiên mà anh đồng sáng lập đã đi vào ổn định cũng là lúc anh quyết định lùi về và giao lại công ty cho các anh em đủ năng lực đảm đương chèo lái và anh bước sang một ngã rẽ mới cùng Be Media. Anh đặt khá nhiều tâm huyết và kỳ vọng vào Be Media với mong muốn đem lại sự cân bằng trong quá trình cạnh tranh cũng như đưa các sản phẩm tốt cho sức khỏe, sắc đẹp đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng, tiện lợi và ít chi phí nhất.

Tại “Hội thảo marketing ngành dược - xu hướng chuyển dịch vượt khủng hoảng”, ông Nguyễn Ngọc Thành - Founder - CEO công ty TNHH Công nghệ Dược phẩm Lotus có chia sẻ: "Để ngành dược thành công thì có 4 bước đó là nghiên cứu, sản xuất, marketing và phân phối, tuy nhiên hiện nay đa phần các công ty không làm được hết các khâu này".

May mắn thay Be Media đang đi đúng hướng. "Chúng tôi đã và đang làm rất tốt cho phân khúc các công ty SME - Những doanh nghiệp vừa và nhỏ với mức doanh số từ 300 trăm triệu đến - 10 tỷ/ tháng. Với việc hợp tác cùng Be Media các công ty dược chỉ cần làm tốt chuyên môn của mình là phân phối, việc này góp phần làm giảm đi gánh nặng rất nhiều cho các CEO, Chúng tôi sẽ giúp các công ty dược nhẹ gánh đi rất nhiều bằng cách giải quyết 3 khâu đầu tiên là: nghiên cứu, sản xuất và marketing sản phẩm bằng chính hệ sinh thái của chúng tôi”, CEO Trần Hoài Đức chia sẻ.

Bên cạnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phân khúc tiếp theo của Be Media là làm marketing phát triển cho nhà thuốc và đi với nhà thuốc từ doanh số 10 triệu lên đến 35 triệu/ngày. Kế hoạch sắp tới chúng tôi sẽ hướng đến phân khúc các nhà thuốc có doanh số từ 5 triệu để phát triển lên 7-10 triệu/ngày.

Đặc biệt trong thời đại số hóa và COVID-19 đã làm thay đổi hành vi người dùng và ngày càng dịch chuyển rất nhiều lên online, vì vậy việc cần sự hỗ trợ và giúp sức từ một công ty truyền thông trong ngành như Be Media sẽ giúp cho các nhà thuốc nhỏ lẻ lẫn những công ty dược vừa và nhỏ vượt qua khủng hoảng, tránh khỏi rủi ro và phát triển ổn định hơn trong thời buổi cạnh tranh.

Không phải là người được học bài bản về marketing, tuy nhiên trong 4 năm làm marketing anh đã theo học các chuyên gia về marketing và sale ở Việt Nam cũng như quốc tế, từ đây anh đã trở thành chuyên gia trong chính lĩnh vực của mình.

Trần Hoài Đức xuất thân và đi lên từ sale, nên tư duy marketing của anh rất “thực dụng”, mọi hoạt động marketing anh đều đặt ra câu hỏi: “Làm cái này rồi sẽ mang lại được bao nhiêu tiền cho doanh nghiệp, khách hàng”, đây cũng là bí quyết giúp anh đưa doanh nghiệp từ doanh số 200 triệu/tháng phát triển lên 10 tỷ/tháng chỉ sau 1 năm.

