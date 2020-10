CEO Phạm Quốc Nam: Người thầm lặng sau những ánh hào quang

CEO Phạm Quốc Nam và những thành tựu nổi bật

CEO Phạm Quốc Nam đang phát biểu trong chương trình

Phạm Quốc Nam hiện đang giữ vị trí CEO của Công ty Giải trí và Truyền thông Phạm Gia Media. Công ty Phạm Gia Media được thành lập vào năm 2014, hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, các cuộc thi, đào tạo quản lý người mẫu, truyền thông báo chí.

Đến nay, Phạm Quốc Nam và Phạm Gia Media đã gặt hái được không ít thành quả đáng trân trọng. Điển hình như tổ chức sự kiện cho một số nhãn hàng lớn như: Heniken, Halico... các cuộc thi sắc đẹp đình đám như Nữ Hoàng Quyến Rũ… Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên giữ vị trí thành viên Ban giám khảo của nhiều cuộc thi sắc đẹp. Đặc biệt, năm 2017, anh chính là người đã phụ trách sự kiện trao giải Fair Play – giải thưởng danh giá dành cho các cầu thủ do Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức.

Ông Phạm Quốc Nam trong một buổi làm việc với các nghệ sĩ

Được biết, sau gần 10 năm làm nghề cũng như trải qua nhiều chông gai, anh đã rút ra được nhiều yếu tố thành công và thất bại của các chương trình. Điều đó giúp công ty anh đang điều hành không ngừng đi lên, ngày một phát triển và có chỗ đứng trong lĩnh vực truyền thông sự kiện như hiện nay.

Tỉ mỉ với từng bước đi riêng

Chia sẻ về lý do chọn con đường đi khá gian nan này, anh cho biết: "Ngành sự kiện có một sức hút rất riêng với cá nhân tôi, tôi thực sự cảm thấy đam mê và thích thú với ánh đèn sân khấu nhưng hạnh phúc hơn khi ở vị trí phía sau cánh gà để có thể theo dõi rõ chương trình do mình sắp xếp từ chi tiết nhỏ nhất. Và đặc biệt, khi bản thân vào trong không gian sâu khấu do chính mình tổ chức, tôi như cảm nhận được từng tiếng bass rung lên trên từng miếng da miếng thịt, cảm giác đó thật là tuyệt vời" (cười lớn).

CEO Phạm Quốc Nam chia sẻ và giao lưu cùng các bạn model

Theo CEO Phạm Quốc Nam, trong cuộc sống, anh luôn đặt mục tiêu ngày mai sẽ là phiên bản tốt hơn của ngày hôm nay. Còn trong công việc, anh nhận thấy mỗi chương trình bắt buộc phải có một câu chuyện riêng và nội dung riêng. Thế nên tất cả mọi thứ anh làm anh đều muốn đặt cái tâm, cái tỉ mỉ vào từng công đoạn dù chỉ là nhỏ nhất.

“Ngành sự kiện không phải chỉ thành công bởi những điều quá lớn lao mà chính là cần chỉnh chu từ những chi tiết nhỏ. Điều đó mới mang lại sự trọn vẹn của chương trình và mới tạo được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho những người tham dự”, anh nói.

Mục tiêu sắp tới anh đặt ra đó là không ngừng cố gắng phát triển công ty ngày càng lớn mạnh và chuyên nghiệp hơn, từ đó có thể mang lại những cuộc thi hay các chương trình đặc sắc hơn. Bên cạnh đó, anh sẽ mở rộng những khoá đào tạo chia sẻ kinh nghiệm, tiếp lửa cho các bạn trẻ muốn theo đuổi với ước mơ của mình trong ngành sự kiện và lĩnh vực nghệ thuật.

Một buổi làm việc cùng đối tác

Quyết tâm theo đuổi một cuộc thi dường như đã “tắt”

Chương trình thời trang do Phạm Gia Media tổ chức

Về cuộc thi Duyên dáng Trí Tuệ Ngành Làm Đẹp đang “nóng” do CEO Phạm Quốc Nam tổ chức, được biết, trước đó cuộc thi gặp rất nhiều trở ngại vì tình hình dịch bệnh, cộng thêm những khó khăn khác xoay quanh. Tuy nhiên, anh đã vực dậy và đưa cuộc thi đến với khán giả. Hiện tại, cuộc thi mới đang ở giai đoạn đầu, đang trong quá trình nhận hồ sơ của các thí sinh đăng ký tham dự nhưng đã nhận được không ít sự ủng hộ từ cộng đồng làm đẹp trên khắp cả nước.

Theo Phạm Quốc Nam, anh nhận thấy ngành làm đẹp là một ngành đang trên đà phát triển, đóng góp không nhỏ trong việc giúp mọi người không chỉ xinh đẹp mà còn tự tin hơn với vẻ ngoài của mình. Mục đích tổ chức cuộc thi đó là tạo ra sân chơi bổ ích – lành mạnh cho các quý bà, quý cô đang hoạt động trong ngành làm đẹp, giúp họ có thêm cơ hội phát triển hơn trong công việc. Đồng thời đây cũng là dịp để các thi sính gặp thêm nhiều đối tác, cộng sự có thể hỗ trợ nhau trong tương lai. Đặc biệt, đây sẽ là một chương trình mang nhiều giá trị nhân văn, tôn vinh những cá nhân trong ngành làm đẹp đã cống hiến cho cộng đồng suốt thời gian qua.