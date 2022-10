CEO Nguyễn Trung Dũng - Người thủ lĩnh đưa Nature's Way phát triển tại Việt Nam

(VTC News) -

CEO Nguyễn Trung Dũng xuất thân từ một gia đình kinh doanh dược phẩm lâu đời bậc nhất tại Thành phố Hà Nội – Nhà thuốc Phương Chính. Trước khi trở thành CEO của Nature’s Way Việt Nam, anh Dũng có nhiều năm điều hành Nhà thuốc Phương Chính và “lăn lộn” trên thị trường dược phẩm.

Vì thế, anh có cái nhìn sâu rộng đối với sự dịch chuyển của thị trường. Đặc biệt, anh hiểu được rằng, nhu cầu của người tiêu dùng trong việc bổ sung các loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chức năng ngày càng lớn. Trong khi đó, thị trường xuất hiện vô vàn sản phẩm nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc tràn lan.

Sự thấu hiểu thị trường cũng như thấu hiểu tâm lý người tiêu dùng cùng kinh nghiệm thực chiến giúp anh có được đường hướng dúng đắn khi nhận trọng trách là CEO Nature’s Way Việt Nam.

CEO Nguyễn Trung Dũng – Người lãnh đạo, dẫn dắt, định hướng để Nature’s Way có được vị thế vững chắc ở thị trường Việt.

Đối với đội ngũ nhân sự của Nature’s Way Việt Nam, CEO Nguyễn Trung Dũng là một người anh, một người thủ lĩnh, một người luôn truyền lửa, truyền cảm hứng làm việc và giúp cho đội ngũ lúc nào cũng có một tình yêu rất lớn đối với nhãn hàng.

Trên cương vị là CEO Nature’s Way Việt Nam, anh Nguyễn Trung Dũng luôn là người đón đầu xu thế, luôn là người cập nhật rất nhanh các trend trên thị trường và áp dụng một cách hiệu quả vào việc truyền thông cho Nature’s Way. Bên cạnh đó, anh cùng đơn vị truyền thông của Nature’s Way liên tục triển khai các chương trình, chiến dịch truyền thông lớn, các chương trình tri ân khách hàng…

Đồng thời, đơn vị liên tục tổ chức các hội thảo, hội nghị khách hàng để gặp gỡ, giao lưu trao đổi và cùng các đối tác, hoạch định đường lối kinh doanh để phát triển thị trường, mang những sản phẩm chất lượng từ thương hiệu hàng đầu thế giới đến tay người tiêu dùng Việt.

Ngày 28/10 sắp tới, Nature’s Way Việt Nam cũng sẽ tổ chức một hội thảo có quy mô hoành tráng nhất từ trước đến nay mang tên Hội thảo Khoa học Việt Nam – Australia với chủ đề DHA – Dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Chương trình được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Văn phòng chính phủ. Sự kiện sẽ có sự tham gia của Giám đốc nhãn hàng Nature’s Way Australia, các chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam như PGS.TS.BS Lê Bạch Mai – Nguyên Phó Viện trưởng, Viện Dinh dưỡng quốc gia, PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, ca sĩ Hòa Minzy, Á hậu Dương Tú Anh cùng hơn 300 đại lý, đối tác và khách hàng của Nature’s Way Việt Nam.

Hội thảo khoa học của Nature’s Way Việt Nam với quy mô lớn sẽ diễn ra vào ngày 28/10/2022.

Với sự dẫn dắt của CEO Nguyễn Trung Dũng, các chiến dịch truyền thông hiệu quả, các sản phẩm chính hãng của Nature’s Way cũng đã phủ sóng từ Bắc vào Nam, được phân phối tại các hệ thống siêu thị mẹ và bé hàng đầu như Con cưng, Bibo Mart, Kids Plaza, Tuti Care, Shop Jim Tồ, Suri Store, Lotte Mart, Bé Bé Store… và hàng loạt các đại lý, các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Không những thế, sản phẩm Nature’s Way còn chiếm lĩnh các thứ hạng cao trên các kênh bán hàng online, các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada….

Hiện nay, có hàng triệu ba mẹ Việt đang chọn các sản phẩm Nature’s Way cho con, trong đó có các ngôi sao nổi tiếng, các hot mom hàng đầu Việt Nam như Á hậu Dương Tú Anh, Ca sĩ Bảo Thy, ca sĩ Hòa Minzy, MC Diệp Chi, MC Minh Trang, ca sĩ Khắc Việt, cầu thủ Duy Mạnh, hotmom Trần Ngọc Ánh, Hoàng Thanh Thủy (Thủy Suri), Hường Chuối, bác sĩ Đoàn Hải Đăng….

Không chỉ được phân phối rộng khắp cả nước, được các ba mẹ bỉm sữa ưa chuộng mà sản phẩm của Nature’s Way còn được nhiều giải thưởng danh giá như Giải thưởng "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng" năm 2022, được vinh danh trong Top 100 Sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em 2 năm liên tiếp (2021 và 2022).

Sản phẩm Natre’s Way được đông đảo các ba mẹ bỉm sữa lựa chọn cho con.

CEO Nguyễn Trung Dũng chia sẻ: “Tôi cùng các cộng sự đã trăn trở cũng như cố gắng ngày đêm để tìm ra hướng đi đúng đắn cho các sản phẩm. Và cứ như thế, mọi nỗ lực của chúng tôi cũng dần được đền đáp bằng việc sản phẩm Nature’s Way được người tiêu dùng Việt đón nhận và ưa chuộng. Xin cảm ơn các cộng sự đã luôn sát cánh, cảm ơn các quý đối tác đã luôn đồng hành, cảm ơn các quý khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ để Nature’s Way có được thành công như ngày hôm nay”.

Có thể nói, với hệ thống sản phẩm đa dạng, chất lượng hàng đầu cộng với sự dẫn dắt, đường hướng đúng đắn của ban lãnh đạo và CEO Nguyễn Trung Dũng, Nature’s Way đã có sự phát triển nhanh chóng tại thị trường Việt và chắc chắn sẽ còn phát triển hơn nữa, sẽ có vị thế không thể thay thế tại thị trường dược phẩm Việt cũng như trong cuộc sống của nhiều gia đình Việt.

