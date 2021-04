CEO Nguyễn Kiều Anh: Người sáng lập chuỗi thẩm mỹ viện Nataly The Beauty & Spa

(VTC News) -

Nguyễn Kiều Anh – CEO viện thẩm mỹ Nataly The Beauty & Spa.

Nguyễn Kiều Anh, hay còn được biết đến với nghệ danh Nataly Kiều Anh là một trong những gương mặt nổi bật, đại diện cho lớp trẻ thành công của tỉnh Nghệ An. CEO Nguyễn Kiều Anh chính là người sáng lập nên thương hiệu hệ thống thẩm mỹ viện Nataly The Bauty & Spa với hơn 4 năm phát triển. Ở thời điểm hiện tại, viện thẩm mỹ do cô điều hành đang là một trong những thương hiệu làm đẹp được hàng trăm khách hàng tại Nghệ An tin tưởng, gửi gắm.

Đặc biệt, cắt mí nâng cơ Plasma là một trong những dịch vụ được sử dụng nhiều nhất tại viện thẩm mỹ Nataly The Bauty & Spa. Với đặc điểm không gây sưng, không tạo cảm giác đau trong và sau quá trình áp dụng liệu trình.

“Dịch vụ cắt mí có tác dụng không nhỏ tới vẻ đẹp của người phụ nữ. Một gương mặt trẻ trung và đầy sức sống thì đôi mắt chính là nơi phô bày được toàn bộ sự trẻ trung đó. Đây chính là “nơi tình yêu bắt đầu”. Một ánh mắt nhìn mê hoặc và đầy sức sống sẽ giúp tuổi thật của người phụ nữ bị lu mờ đi rất nhiều”, CEO Nguyễn Kiều Anh chia sẻ.

Dịch vụ Cắt mí nâng cơ công nghệ Plasma tại Nataly The Beauty & Spa.

Tại hệ thống thẩm mỹ viện Nataly The Beauty & Spa, các chuyên gia đào tạo luôn chú trọng cập nhật và ứng dụng những công nghệ mới nhất trong làm đẹp. Đây chính là yếu tố cốt lõi để tạo dựng nên thương hiệu Nataly Beauty & Spa nổi tiếng như ngày nay.

Nguyễn Kiều Anh xinh đẹp và thành công ở độ tuổi còn rất trẻ.

Ngoài các gói sản phẩm phục vụ trực tiếp đến khách hàng, để đáp ứng nhu cầu thị trường, viện thẩm mỹ Nataly The Beau & Spa còn tổ chức các khóa đào tạo học viên với kỹ thuật cắt mí nâng cơ điêu luyện. Trong đó, rất nhiều học viên đã gặt hái được thành công sau khi hoàn thành các khóa đào tạo này.

Nguyễn Kiều Anh - tấm gương khởi nghiệp.

Đến với các khóa đào tạo học viên tại hệ thống thẩm mỹ viện Nataly The Beauty & Spa, toàn bộ học viên sẽ được học tập dưới một quy trình đào tạo khắt khe cùng một lộ trình đào tạo chuyên nghiệp. 100% giáo trình được áp dụng xuyên suốt các khóa học được các chuyên gia đào tạo tại Viện thẩm mỹ Nataly The Beauty & Spa xây dựng hợp lý từ cơ bản đến nâng cao.

Những lợi thế về mặt công nghệ cũng là một điểm sáng trong giáo trình giúp các học viên được trang bị một lượng kiến thức nền tảng nhưng cũng không kém phần hiện đại, cập nhật để sẵn sàng tốt nhất cho giai đoạn thực hành.

“Chúng tôi ý thức được rằng, yếu tố thực hành quyết định đến 80% sự thành công của tay nghề học viên. Chính vì vậy, chúng tôi áp dụng và chú trọng đến việc tăng tỷ trọng thời lượng thực hành xuyên suốt thời gian đào tạo. Các trang thiết bị, máy móc cùng cơ sở vật chất học tập hiện đại, tiên tiến đặc biệt giúp 100% học viên được thực hành và ứng dụng kiến thức đã học. Một điều nổi bật nữa của các khóa học tại viện thẩm mỹ Nataly chính là 100% học viên sẽ được thực hành trên mẫu thật, điều này giúp học viên tăng “cảm giác tay nghề”, từ đó nhanh chóng tiến bộ hơn”, CEO Nguyễn Kiều Anh chia sẻ.