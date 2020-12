CEO Lê Bá Ngọc Quý: ‘Keep & Fly xem COVID-19 là cơ hội để chuyển mình’

(VTC News) -

COVID-19 hoành hành đã tác động tiêu cực đến hàng loạt doanh nghiệp trong suốt 1 năm qua. Tuy nhiên, chuyện lạ là khi mà phần lớn đều coi đây là thách thức "khó nuốt" thì với Keep & Fly, đại dịch lại được ví như cơ hội để chuyển mình.

- Thưa ông, khó khăn lớn nhất của Keep & Fly cũng như các doanh nghiệp khác khi COVID-19 bùng nổ ở Việt Nam là gì?

COVID-19 bùng nổ ở Việt Nam gây ra những hệ quả như giãn cách xã hội, tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, trong đó có các hoạt động thể dục thể thao. Điều này đã gây ảnh hưởng trực tiếp lên việc luân chuyển thương mại của Keep & Fly cũng như các doanh nghiệp khác.

Khách hàng không thể sử dụng sản phẩm hay dịch vụ thì sẽ không có nhu cầu mua sắm các sản phẩm hay dịch vụ đó. Hàng hoá không bán ra được đồng nghĩa với doanh nghiệp không có nguồn thu vào. Trong khi đó, các chi phí khác như chi phí sản xuất, chi phí cố định, lương nhân sự vẫn phải chi trả đầy đủ. Điều đó gây ra áp lực lớn cho bài toán dòng tiền của các chủ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, COVID-19 cũng là một dịp để nhiều doanh nghiệp nhìn nhận lại chiến lược kinh doanh và thay đổi kịp thời nhằm phù hợp với xu thế. Đặc biệt với các doanh nghiệp nội địa, khi việc giao thương với quốc tế có những trở ngại nhất định do dịch bệnh thì đây cũng là một cơ hội không hề nhỏ cho các doanh nghiệp nội địa phát triển và lấy lại thị phần từ tay các công ty, tập đoàn nước ngoài. Đại dịch COVID-19 là thách thức nhưng cũng là cơ hội không nhỏ cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Lê Bá Ngọc Quý – CEO Keep & Fly, một doanh nghiệp nội địa được đánh giá là đã có màn “lướt sóng” đại dịch COVID-19 thành công.

- Để vượt qua những khó khăn đó, ban lãnh đạo Keep & Fly có định hướng thế nào cho chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp?

Thời gian đầu khi chưa có chỉ thị cách ly xã hội, Keep & Fly vẫn thực hiện sản xuất để luôn ở trạng thái sẵn sàng về mặt hàng hóa. Các hoạt động thương mại chủ yếu đánh vào khối khách hàng có khả năng tồn kho. Cùng lúc đó là đẩy mạnh các kênh phân phối sản phẩm và thực hiện chuyển đổi số. Tôi cũng cho thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động truyền thông nội bộ để các anh em nhân viên có thể an tâm làm việc và cống hiến. Thời điểm đó, tuy có khó khăn về tài chính nhưng bản thân tôi luôn tự hào khi Keep & Fly đã không để cho bất cứ nhân viên nào mất việc. Thậm chí, có những nhân sự cấp cao đã gặp tôi và trực tiếp đề nghị xin cắt giảm lương để cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn nhưng cũng đã bị tôi từ chối.

- Sau đợt cách ly xã hội lần thứ nhất vào tháng 4/2020, Keep & Fly đã có sự trở lại vô cùng mạnh mẽ. Xin ông cho biết đâu là nguyên nhân khiến Keep & Fly có thể làm được một điều được đánh giá là không hề đơn giản như thế?

Tôi và ban lãnh đạo công ty sau nhiều lần họp bàn đã đưa ra dự đoán thời gian giãn cách xã hội sẽ kéo dài từ 4-6 tuần, trong điều kiện toàn dân nghiêm túc thực hiện. Sau đó sẽ là khoảng thời gian dần phục hồi trạng thái cuộc sống bình thường. Chúng tôi quyết định “chơi lớn” bằng cách chuẩn bị kế hoạch ra mắt bộ sưu tập mới ngay sau khi có văn bản chính thức về việc nới lỏng giãn cách xã hội.

Đội ngũ Marketing của Keep & Fly đã hoạt động rất tích cực dù phải làm việc hoàn toàn từ xa để cho chuẩn bị cho quả “bom tấn” này. Chiến dịch đã diễn ra thành công hơn những gì chúng tôi mong đợi. Tôi nghĩ, một chiến lược đúng đắn, sự làm việc hăng say của cả tập thể ngay cả trong điều kiện khó khăn cùng với một chút liều lĩnh đã giúp Keep & Fly có màn trở lại ngoạn mục như thế.

Ngay sau khi kết thúc đợt giãn cách xã hội vào tháng 4/2020, Keep & Fly đã lập tức trở lại đường đua bằng bộ sưu tập mới với gương mặt đại diện là tuyển thủ Nguyễn Tuấn Anh.

- Đến thời điểm hiện tại, tuy ở Việt Nam đã có dấu hiệu hạ nhiệt song dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến khá phức tạp trên toàn thế giới. Theo ông, Keep & Fly nói riêng và các doanh nghiệp Việt nói chung cần chuẩn bị điều gì trong thời gian tới?

Chúng ta đã chứng kiến những lần đại dịch có nguy cơ bùng phát trở lại và chính vì lẽ đó, không chỉ các doanh nghiệp mà bản thân mỗi người dân đều phải hết sức cẩn trọng và không được phép lơ dù chỉ một chút. Riêng với các doanh nghiệp, tôi nghĩ một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính và chiến lược kinh doanh, chú trọng hơn vào việc chuyển đổi số trong thời điểm này sẽ giúp họ tự tin hơn để đối mặt với các vấn đề có thể xảy ra do COVID-19.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!