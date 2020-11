CEO Jason Nguyễn vừa bị bắt về tội lừa đảo là ai?

Tối 23/11, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khánh Nguyên (32 tuổi, còn có tên gọi khác là Jason Nguyễn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Jason Nguyễn là người đại diện Công ty TNHH MTV Boowoo có trụ sở tại tầng 16 Saigon Tower (thuộc số 29 Lê Duẩn, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM).

Thông tin Jason Nguyễn bị bắt vì tội lừa đảo khiến dư luận xôn xao bởi Jason Nguyễn là gương mặt khá nổi tiếng với giới trẻ. Jason Nguyễn được mọi người biết đến nhiều nhờ ngoại hình điển trai và là CEO tài giỏi.

Tuy nhiên, trước khi nổi tiếng, Jason Nguyễn từng có một quá khứ không mấy vui vẻ khi liên tục gặp thất bại trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên vì ngoại hình kém sắc.

Sau hành trình 11 năm, Jason Nguyễn bất ngờ lột xác, từ chàng trai vóc dáng nhỏ con, nước da ngăm đen, ăn mặc kém hấp dẫn trở thành Giám đốc điển trai cùng gu thời trang cuốn hút.

Bên cạnh đó, Jason Nguyễn còn gây ấn tượng bởi là cựu sinh viên trường Đại học Quốc gia Singapore.

Jason Nguyễn sở hữu trang Facebook cá nhân với gần 140.000 người theo dõi. Trên trang cá nhân, Jason Nguyễn chia sẻ nhiều hình ảnh thể hiện mình là CEO tài giỏi, sáng lập và điều hành các công ty triệu đô.

Ngoài ra, Nguyễn Khánh Nguyên cũng thường xuyên đăng hình ảnh về cuộc sống xa hoa với nhiều xế hộp đắt đỏ, du thuyền và những chuyến du lịch sang chảnh. Dù mới chỉ ở độ tuổi 30 nhưng Jason Nguyễn đã du lịch tới 25 quốc gia. Gần đây nhất, Jason Nguyễn đã đi du lịch Dubai, đăng ảnh sang chảnh với du thuyền và xe limousine.

Trong một lần phỏng vấn báo chí, Jason Nguyễn cho biết mình khởi nghiệp từ rất sớm, khi mới 23-24 tuổi. Jason Nguyễn còn thường xuyên có những bài học, kinh nghiệm làm giàu và nhận được sự quan tâm lớn.

Theo điều tra, khoảng tháng 5/2020, Jason Nguyễn quen người đàn ông ngoại quốc tên là Philip Leigh Mckenzie. Biết ông Philip có nhu cầu mua găng tay y tế để bán cho khách ở nước ngoài, y nói mình có nhà máy sản xuất găng tay y tế mang nhãn hiệu Boowoo Glove.

Sau đó, Jason Nguyễn lấy trên mạng một số hình ảnh về nhà máy sản xuất găng tay y tế, cắt ghép để có hình ảnh sản phẩm mang nhãn hiệu Boowoo Glove và gửi cho ông Philip.

Kẻ lừa đảo còn thuê kho tại một khu công nghiệp ở Long An, đặt in 1.000 thùng carton và vỏ hộp có in logo hiệu Boowoo Glove. Sau đó, y mua 10 thùng găng tay y tế, đóng gói vào các thùng carton trên rồi quay video gửi cho đối tác.