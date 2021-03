CEO Hương Maria: Sự nỗ lực, tâm huyết làm nên thương hiệu hàng đầu cho phái đẹp

(VTC News) -

Hành trình theo đuổi cái đẹp hoàn mỹ

Bởi vì yêu cái đẹp nên chị Trần Thị Lan Hương luôn tâm niệm: “Được làm đẹp cho tất cả phụ nữ là hạnh phúc của bản thân tôi”. Tuổi trẻ của chị Trần Thị Lan Hương là những buổi học tại các khóa học đào tạo công nghệ thẩm mỹ tiên tiến nhất tại Hàn Quốc, Thái Lan, Anh... Chị dành tất cả thời gian, tâm huyết của mình để học các kỹ thuật tân tiến nhất, với mong muốn có thể áp dụng vào thực tiễn, giúp nhiều người có được cái đẹp hoàn mỹ.

Sau những tháng ngày vất vả, chị Trần Thị Lan Hương đã xây dựng thành công Thẩm mỹ viện Quốc tế Maria. Đây là nơi tôn vinh sắc đẹp, giúp những người tự ti về ngoại hình tìm kiếm ngoại hình lung linh.

Maria – "thiên đường" của cái đẹp

Thẩm mỹ viện Quốc tế Maria là một trong những trung tâm thẩm mỹ viện uy tín hàng đầu cả nước, hiện tại đã mặt tại Hà Nội, Bắc Ninh, TP.HCM, phát triển theo hướng nhượng quyền thương hiệu. Để có được thành công như ngày hôm nay, đóng góp của người sáng lập Trần Thị Lan Hương chiếm phần không nhỏ. Chính đam mê, lòng nhiệt huyết và tầm nhìn của chị giúp Quốc tế Maria chiếm được lòng tin của khách hàng, càng ngày càng hoàn thiện và vươn xa.

Dưới sự dìu dắt của CEO Trần Thị Lan Hương, Thẩm mỹ viện Quốc tế Maria không chỉ là thiên đường dành cho những người đi tìm cái đẹp mà còn là nơi đào tạo ra những "bàn tay vàng" trong lĩnh vực thẩm mỹ. Học viện Thẩm mỹ Academy Beauty Maria là nơi chị Trần Thị Lan Hương chia sẻ, truyền đạt kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, tài năng của mình cho các bạn trẻ có niềm đam mê làm đẹp. Những học viên sau khi tốt nghiệp tại Maria Spa sẽ được cấp chứng chỉ của Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội và Trường Future. Đây là điều không phải trung tâm thẩm mỹ nào cũng có thể làm được.

"Nữ hoàng" ngành làm đẹp

Nhắc đến người phụ nữ quyền lực Trần Thị Lan Hương, bên cạnh vị trí Chủ tịch HĐQT Hệ thống Thẩm mỹ viện Quốc tế Maria, hiện tại chị còn là Phó Chủ tịch Hiệp hội sắc đẹp toàn cầu APHCA Thái Bình Dương; Nữ hoàng Best Face Of The Pmu 2018; Á hoàng Oscar of Beauty 2018; Phó Trưởng khoa thẩm mỹ sắc đẹp Trường Quốc tế Future Australia. Tuy đảm nhiệm nhiều vị trí, trọng trách gánh trên vai cũng vô cùng áp lực nhưng chị Hương luôn biết cách cân bằng cuộc sống, chăm lo chu đáo cho gia đình. Chị chính là tấm gương sáng cho nhân viên và các khách hàng của Quốc tế Maria.

Chị Trần Thị Lan Hương, Thẩm mỹ viện Quốc tế Maria, Hương Maria.

Không chỉ là một người phụ nữ thành công trên thương trường, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân theo đuổi ước mơ, không ngại đối đầu với thử thách, Lan Hương còn là một người phụ nữ có tấm lòng nhân ái. Chị dành những “quả ngọt” của mình để chia sẻ cho gia đình, người thân và nhất là đối với những người có hoàn cảnh thiếu may mắn ngoài xã hội. Với chị, sứ mệnh chia sẻ, đùm bọc mới chính là hạnh phúc và thành công.

Chính vì vậy, doanh nhân Trần Thị Lan Hương là một trong những gương mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu đại diện cho ngành làm đẹp Việt Nam được nhiều người ngưỡng mộ, quý mến và còn được mệnh danh là “Nữ hoàng ngành làm đẹp”.