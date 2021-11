CEO BCG Land: 'Tự tin kiến tạo những sản phẩm BĐS cao cấp dẫn đầu thị trường'

(VTC News) -

Lịch lãm trong chiếc vest xanh và nổi bật với logo của BCG Land bên ngực áo, ông Võ Mạnh Tín, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BCG Land có những chia sẻ với PV về cái duyên với thị trường bất động sản phân khúc cao cấp và hướng đến xây dựng những công trình có tầm vóc, kiến tạo nên giá trị bền vững cho thế hệ tương lai.

- Được biết BCG Land là một trong những công ty con của Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) và sắp tới sẽ là kỷ niệm 10 năm thành lập và phát triển. Dấu ấn đặc biệt của BCG trong thời gian gần đây lại đến từ một dự án BĐS của BCG Land. Đó là dự án King Crown Infinity tại thành phố Thủ Đức. Vì sao mà chúng ta lại chọn đây là một dự án trọng điểm của BCG Land để phát triển và ghi dấu thương hiệu cho Tập đoàn Bamboo Capital (BCG). Và điều khác biệt nhất của dự án này đối với thị trường bất động sản TP.HCM là gì, thưa ông?

Năm nay là cột mốc kỷ niệm 10 năm ngày thành lập tập đoàn Bamboo Capital, trong đó BCG Land là một trong những đơn vị thành viên chủ lực của Tập đoàn, phát triển mảng kinh doanh bất động sản. Chúng tôi chọn dự án King Crown Infinity là dự án trọng điểm để ghi dấu ấn trên thị trường BĐS của Tập đoàn nói chung và của BCG Land nói riêng. Lý do mà chúng tôi chọn dự án này, thứ nhất là đón đầu xu hướng BĐS khu Đông với việc thành lập thành phố Thủ Đức, khu vực phát triển tiềm năng “thành phố trong thành phố”.

Và đối với King Crown Infinity, chúng tôi mong muốn sẽ định nghĩa lại được chuẩn mực sống thượng lưu tại thành phố Thủ Đức. Với những điểm nổi bật của dự án, thứ nhất vị trí của dự án nằm tại khu vực sầm uất nhất, chính là điểm đầu mối giao thương của thành phố Thủ Đức, liền kề các trung tâm thương mại và khu dân cư hiện hữu, dễ dàng kết nối với trung tâm qua hệ thống giao thông và hệ thống tàu điện Metro sắp tới.

Thứ hai là về thiết kế, chúng tôi chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết, hướng tới một dự án có thiết kế độc đáo về mặt kiến trúc đảm bảo trải nghiệm không gian sống thượng lưu cho những gia chủ cư trú tại đây. Không chỉ áp dụng vật liệu xây dựng GFRC bền vững và thân thiện môi trường giúp tạo hình tháp đôi mềm mại hơn, cùng hệ thống chiếu sáng hàng đầu từ nghệ sĩ ánh sáng nổi tiếng thế giới Tommaso Frizzale, dự án còn sở hữu phố đi bộ trong nhà thông suốt 6 tầng thương mại.

Điểm đặc biệt của dự án là chúng tôi đưa yếu tố xanh vào việc thiết kế, bao gồm hệ thống đảo, cảnh quan, thác nước và hệ thống cây xanh được phát triển liên thông từ tầng hầm B2 lên tới hồ bơi vô cực, hệ thống sân vườn, vườn treo tại tầng 5.

Đồng thời, tiêu chuẩn an toàn của cư dân luôn được đặt lên hàng đầu như tầng lánh nạn độc lập kết hợp vườn trên cao cùng các tiện ích công cộng, cửa chống cháy vượt trội đảm bảo mỗi căn hộ là một không gian trú ẩn an toàn, hệ thống giám sát an ninh với công nghệ từ châu Âu...

Với thiết kế nổi bật, thông minh tạo nên những ưu điểm vượt trội của dự án, chúng tôi tin rằng King Crown Infinity sẽ là dự án cao cấp nhất ở Thủ Đức.

- Theo như ông nói thì BCG Land đang phát triển hướng đến những dòng sản phẩm cao cấp và hạng sang, đây là một phân khúc thị trường rất khó triển khai và hầu như các doanh nghiệp rất ít lựa chọn. Vậy vì sao BCG Land lại chọn dòng sản phẩm này để phát triển và ghi dấu thương hiệu của mình mà không phải những dòng sản phẩm khác?

Như bạn đã biết, hiện nay quỹ đất đắc địa trên khắp cả nước trở nên ngày càng khan hiếm hơn khiến nguồn cung sản phẩm bất động sản giảm mạnh, trong đó sản phẩm hạng sang cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên lượng giao dịch thành công lại đạt 81%, chiếm 25% tổng lượng hàng bất động sản trên thị trường. Điều đó cho thấy nhu cầu bất động sản hạng sang vẫn còn rất lớn.

Do đó, với những quỹ đất có vị trí đắc địa, chúng tôi xác định sẽ hướng tới phân khúc cao cấp hoặc hạng sang để mang đến những sản phẩm độc đáo, xứng tầm, giá trị bền vững và mang đến cuộc sống sang trọng đẳng cấp cho khách hàng, phù hợp với xu hướng phát triển của TP.HCM.

- Đây là một dòng sản phẩm rất khó để phát triển cũng như là để bán hàng thì BCG Land đã có hướng đi như thế nào để phát triển dòng sản phẩm này nhanh nhất, tốt nhất đến khách hàng và giúp cho khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm của mình chứ không phải sản phẩm của các đơn vị khác?

Để phát triển thành công phân khúc này, chúng tôi tập trung vào một số yếu tố đặc biệt như sau. Thứ nhất là về thiết kế, như đã nói thì chúng tôi phối hợp với những đơn vị thiết kế rất nổi tiếng trên thế giới để tạo ra những sản phẩm có thiết kế độc đáo và đưa yếu tố xanh vào các công trình. Đồng thời, áp dụng những công nghệ tiết kiệm năng lượng, năng lượng mặt trời vào những công trình xây dựng của chúng tôi.

Thứ hai, chúng tôi chú trọng đến tiện ích tích hợp vào dự án để quý cư dân về đây sinh sống sẽ có đầy đủ tiện ích như: thương mại, bệnh viện, trường học. Yếu tố thứ ba là chúng tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn cho cư dân, chẳng hạn như chúng tôi đã nghiên cứu thành công sản phẩm cửa chống cháy mà sức chịu đựng của nó lên đến 120 phút. Như vậy thì mỗi căn hộ của khách hàng là một hầm trú ẩn an toàn. Đồng thời chúng tôi áp dụng những công nghệ mới giúp kiểm soát an ninh cũng như bảo mật thông tin cá nhân cho khách hàng.

- Sau dự án này ở TP.HCM, BCG Land dự định sẽ triển khai dự án nào tiếp theo và thời gian triển khai dự kiến sẽ là bao lâu?

TP.HCM được BCG Land xác định là thị trường mục tiêu quan trọng. Sau dự án King Crown Infinity ở Trung tâm Thủ Đức, trong tầm nhìn trung và dài hạn chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển những dự án phức hợp căn hộ - thương mại dịch vụ ở TP.HCM. Gần nhất có thể nói là dự án King Crown City cũng ở thành phố Thủ Đức có quy mô khoảng 4ha.

Đây là một dự án mà chúng tôi trong thời gian tới, dự kiến là năm sau sẽ giới thiệu ra thị trường với thiết kế vô cùng đặc biệt, tinh tế và đẳng cấp. Đồng thời với quy mô lớn, chúng tôi sẽ tích hợp đầy đủ các dịch vụ vào cho cư dân như là Trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học…

Ngoài ra, ở khu vực phía Tây, chúng tôi cũng sẽ phát triển dự án phức hợp King Crown Park quy mô 5ha, dự kiến sẽ ra mắt thị trường vào khoảng năm 2022-2023. Ở thành phố Thủ Đức (Quận 2 cũ) chúng tôi cũng đang xúc tiến một dự án có quy mô khoảng 7ha.

Đối với thị trường ngoài TP.HCM, chúng tôi định hướng trong thời gian tới sẽ phát triển những khu đô thị quy mô lớn từ hàng chục đến hàng trăm hecta trở lên tại các tỉnh khu vực miền Tây và miền Trung.

- Vốn đầu tư dành cho dự án ở TP.HCM như ông vừa chia sẻ trong thời gian tới dự kiến sẽ là bao nhiêu?

Tổng vốn đầu tư dành cho các dự án kể trên dự kiến khoảng 20.000 tỷ.

- Ngoài thị trường TP.HCM thì hiện tại BCG Land có kế hoạch sẽ triển khai thêm những dòng sản phẩm ở những thị trường nào khác, thưa ông?

Ngoài TP.HCM thì chúng tôi sẽ triển khai thêm những sản phẩm phân khúc cao cấp khác, thứ nhất là dòng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng, và tiêu biểu là 2 dự án chúng tôi đang thực hiện ở khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng là dự án Malibu Hội An và Hoian d’Or.

Sau đại dịch, để có thể tạo được sức hút đối với dòng BĐS nghỉ dưỡng thì chúng tôi sẽ phát triển những sản phẩm có tính đột phá, chẳng hạn như dự án Hoian d’Or thì chúng tôi phát triển dòng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp với các yếu tố như nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, khám phá di sản và văn hóa...

Hội An rất nổi tiếng với vườn rau Trà Quế, một địa điểm hấp dẫn du khách nước ngoài tới để vừa nghỉ dưỡng vừa kết hợp với hoạt động nông nghiệp, ở Hoian d’Or, chúng tôi dành ra một khu đất rộng đến 5ha để cho khách hàng ở đây có thể thực hiện những hoạt động nông nghiệp.

Dự án được thiết kế bởi Huni Architectes, đơn vị thiết kế đến từ Pháp với ý tưởng kế thừa những di sản của Thành phố Hội An. Chúng tôi tin rằng ở dự án Hoian d’Or, với quy mô đủ lớn sẽ tạo nên một khu phức hợp thu hút một lượng lớn khách du lịch tới đây, với số lượng khoảng 1000 phòng sẽ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ở Hội An. Ngoài ra có thể kể đến một số dự án như Casa Marina Premium ở Bình Định.

Dự án có vị trí rất đẹp toạ lạc tại Ghềnh Ráng, với 160 căn biệt thự trên đồi, lưng tựa núi, mặt hướng biển. Tất cả các căn biệt thự đều có hướng nhìn trực diện xuống biển, và khách hàng ở đây dễ dàng kết nối qua bãi biển bằng cầu dẫn mang tính biểu tượng. Ngoài ra, tại Phan Thiết chúng tôi phát triển dự án Casa Marina Mũi Né sẽ sớm ra mắt thị trường trong thời gian tới.

Với phân khúc bất động sản nhà ở, như đã nói, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển quỹ đất ở Trung tâm của các tỉnh để tạo nên những khu đô thị mới, thiết kế những khu đô thị sinh thái thông minh để phục vụ cho nhu cầu nhà ở tại các tỉnh như Long An, Vĩnh Long, Đồng Nai, Quảng Nam, Đà Nẵng… trong thời gian tới.

- Tiêu chí để phát triển dự án khi đưa ra thị trường của bên mình là gì? Ví dụ như đã hoàn thành pháp lý, hoặc là quỹ đất rộng, hoặc là giao thông thế nào?

Chúng tôi có những tiêu chí như sau để đưa một sản phẩm ra thị trường, thứ nhất chúng tôi sẽ giới thiệu ra thị trường những dự án đã hoàn thiện đầy đủ các cơ sở pháp lý. Tiêu chí thứ hai là chúng tôi sẽ lựa chọn những dự án có vị trí đắc địa, thuận lợi về giao thông ở TP.HCM cũng như ở các tỉnh. Và tiêu chí thứ ba là chúng tôi sẽ giới thiệu ra thị trường những sản phẩm mang thiết kế độc đáo, bền vững, và đảm bảo yếu tố xanh ở trong từng công trình.

- Dự định phát triển trung và dài hạn của BCG Land trong vòng 5 năm tới là gì? Và số vốn mà tập đoàn BCG chuẩn bị rót cho BCG Land để phát triển các dự án BĐS là bao nhiêu? Ông có thể bật mí về vấn đề này hay không?

Đối với chiến lược trong vòng 5 năm tới, chúng tôi đặt ra mục tiêu trở thành một trong những công ty phát triển BĐS có uy tín cũng như là về quy mô ở thị trường Việt Nam. Về nguồn vốn, chúng tôi cũng đã lên những kế hoạch chi tiết để phát triển các dự án trong vòng 5 năm tới, bao gồm tăng vốn chủ sở hữu, huy động nguồn vốn giá rẻ quốc tế, tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài uy tín để vừa tăng về năng lực tài chính vừa tăng về uy tín thương hiệu.

- Kế hoạch M&A quỹ đất của BCG Land trong thời gian tới là gì, thưa ông?

Trong thời gian tới, chiến lược phát triển trung và dài hạn của chúng tôi đặt ra luôn dành sự quan tâm để phát triển các quỹ đất. Trong đó bao gồm việc M&A lại những dự án có sẵn trên thị trường mà chủ đầu tư cũ không có năng lực để phát triển, chúng tôi sẽ ưu tiên vào những vị trí đắc địa ở TP.HCM và các tỉnh, vị trí là ưu tiên hàng đầu, thứ hai là tính hiệu quả của dự án.

- BCG Land là một doanh nghiệp mới thành lập trong thời gian gần đây thì sẽ gặp rất nhiều các khó khăn, sóng gió trong việc phát triển và phải cạnh tranh với những thương hiệu lớn đã đi trước, gây dựng được thương hiệu của riêng mình. Vậy ông nhận định thế nào về khó khăn của mình trong thời gian này, cũng như bí quyết nào để ông có thể chèo lái được BCG Land vượt qua những khó khăn đó?

BCG Land thành lập từ năm 2018, đối với thị trường BĐS thì BCG Land gia nhập muộn hơn so với nhiều tên tuổi lớn, do đó nó có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, ngoài việc thừa hưởng những thế mạnh về thương hiệu, kinh nghiệm và tài chính của Tập đoàn nói chung thì chúng tôi cũng có những thế mạnh riêng nhất định.

Thứ nhất là về bộ máy nhân sự và con người của BCG Land, chúng tôi quy tụ đội ngũ nhân sự tâm huyết và ưu tú về chuyên môn, bao gồm cả những chuyên gia từ nước ngoài. Khi có bộ máy nhân sự mạnh như vậy thì chúng tôi tự tin đó là một bệ phóng để phát triển.

Yếu tố thứ hai là để phát triển và cạnh tranh được trong bối cảnh thị trường như hiện tại, đặc biệt là khi BCG Land gia nhập sau, thì chúng tôi sẽ phát triển những dự án phải mang tính khác biệt, bao gồm yếu tố đầu tiên là phải sở hữu vị trí thuận lợi, đắc địa; thứ hai là khác biệt về thiết kế, về công năng, phải đem lại những công năng vượt trội cho người sử dụng.

Thứ ba là chúng tôi đưa những yếu tố mới vào công trình như tiêu chuẩn xanh, vật liệu bền vững, năng lượng tái tạo vào công trình của chúng tôi. Đó là những lợi thế cạnh tranh để chúng tôi có thể phát triển được trong thời gian tới.

- Xin cảm ơn ông!