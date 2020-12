Cen Land – Best Under a Billion, gia tăng thị phần, củng cố địa vị dẫn đầu

Vươn tầm châu lục, Cen Land được Forbes Asia vinh danh

Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm 2019 tiếp tục cho thấy sự ảnh hưởng rất lớn và dai dẳng của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Theo số liệu báo cáo mới nhất từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 10/2020, có 8.285 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2020, có 85.541 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trong đó, có 41.783 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 58,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trung bình mỗi tháng có 8.554 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 15,1% so với trung bình 10 tháng năm 2019.

Tuy nhiên, trong bức tranh chung đó, không ít doanh nghiệp đang tiếp tục trụ lại và phát triển nhờ đẩy mạnh tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm, chủ động và sáng tạo trong khai thác thị trường...

Forbes Asia - ấn phẩm nổi bật của tờ tạp chí danh tiếng hàng đầu thế giới Forbes trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính mới đây đã vinh danh Cen Land trong danh sách Best Under a Billion.

Dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, doanh thu quý 3 của Cen Land (CRE) vẫn đạt 602 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp thu về đạt gần 139 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu Cen Land đạt 1.308 tỷ đồng, thực hiện được khoảng 54% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 202 tỷ đồng, hoàn thành hơn một nửa chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Ông Phạm Thanh Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cen Group cùng đại diện 200 tập đoàn, công ty lớn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được Forbes Asia vinh danh “Best Under a Billion”

Với doanh thu 100 triệu USD và lợi nhuận ròng 17 triệu USD, Cen Land theo mô mả của Forbes Asia là nhà môi giới bất động sản hàng đầu hiện đang vận hành nền tảng công nghệ BĐS trực tuyến, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong ngành kinh doanh, phân phối trong nước cũng như khu vực.

Cen Land cũng là một trong số ít những doanh nghiệp tại Việt Nam được góp mặt trên bảng xếp hạng danh tiếng này.

Forbes Asia đã áp dụng phương pháp đánh giá của Forbes (Mỹ), dựa trên các tiêu chí về hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong 1-3 năm gần nhất cũng như mức lời trung bình 1-5 năm trên cổ phần.

Cen Land được Forbes Asia đánh giá cao qua kết quả kinh doanh tốt, được kỳ vọng có sức bật trong bối cảnh kinh tế khu vực đối diện với nhiều thử thách nhất trong 10 năm qua.

Cen Land và nhiều doanh nghiệp danh tiếng có mặt trong danh sách 2020 cần đáp ứng các tiêu chí của Forbes như nền tảng vững vàng, không chỉ thể hiện ở kết quả kinh doanh tốt mà còn kỳ vọng có sức bật trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đối diện với nhiều thử thách nhất trong 10 năm qua.

Thừa thắng xông lên

Nhiều đại gia thừa nhận dịch COVID-19 đã đem đến kinh doanh nhiều yếu tố bất ngờ không thể đoán định. Không ai lường được hết hậu quả nhưng hiện thực đã thấy rằng nó làm chuỗi cung ứng gãy đổ, tê liệt, làm cho nhiều ngành hàng không còn tồn tại, phá sản.

Đồng thời, dịch bệnh đã dẫn đến thói quen, hành vi tiêu dùng của khách hàng thay đổi. Từ đó, các doanh nghiệp buộc phải thay đổi mô hình cho phù hợp hành vi tiêu dùng mới, tăng năng lực cạnh tranh để tồn tại trên thị trường.

Trước tình hình chung, đại diện Cen Land nhận định, trong dịch, sức mua thị trường giảm, nhưng sẽ có một số nhóm sản phẩm tăng, do đó công ty đã cải thiện chiến lược để thúc đẩy doanh số. Bên cạnh đó, thời điểm sau đỉnh dịch sẽ là cơ hội để săn mặt bằng tốt với mức phí hấp dẫn,chiếm lĩnh thêm thị phần.

Với mục tiêu đó, vừa qua, Cen Land đã thành lập thêm chi nhánh TP.HCM bên cạnh Công ty cổ phần Cen Sài Gòn để mở rộng thị trường phía Nam. Trong tháng 11/2020, Cen Land cũng vừa ra mắt Công ty cổ phần Cen Bắc Ninh tại thành phố Bắc Ninh và sắp tới là Cen Hải Phòng, 2 trong những thị trường BĐS gần Hà Nội có nhiều tiềm năng phát triển.

Cen Land đã chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng thị trường với lộ trình từ nay tới năm 2022 sẽ thành lập mới hơn 100 công ty bán hàng tại địa phương phủ khắp các thị trường trọng điểm trên cả nước.

Đây là những hoạt động nằm trong chiến lược mở rộng mạng lưới các công ty bán hàng tại địa phương. Trong thời gian tới, Cen Land đã chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng thị trường với lộ trình từ nay tới năm 2022 sẽ thành lập mới hơn 100 Công ty Cổ phần tại các địa phương thay thế các văn phòng đại diện, phủ khắp các thị trường trọng điểm trên cả nước.

Chiến lược này tạo cơ hội cho các sàn liên kết, nhân viên kinh doanh giỏi trong và ngoài hệ thống của Cen Land mong muốn lập nghiệp nhưng chưa đủ điều kiện. Chuỗi các Công ty Cổ phần của Cen Land cũng kỳ vọng sẽ mang tới nguồn lực, cơ hội lập nghiệp cho các cá nhân, tổ chức nhỏ lẻ trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thị trường.

Công ty cổ phần Cen Bắc Ninh tại thành phố Bắc Ninh được thành lập với mục tiêu chiếm lĩnh thị trường BĐS gần Hà Nội và đầy tiềm năng này

Theo ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cen Group: “Trong chiến lược phát triển hệ thống kinh doanh của Cen Land, HĐQT quyết định thành lập công ty quản lý chuỗi công ty địa phương nhằm thay thế các văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành địa phương hiện tại với mục tiêu bao phủ thị trường tốt hơn, phục vụ việc bán hàng kịp thời ở hàng trăm dự án tại các địa phương”.

Đại diện Cen Land cũng khẳng định, trước tình hình thị trường khó khăn, các công ty, sàn môi giới nhỏ lẻ đang đứng trước nguy cơ bị phá sản, ngừng hoạt động, chiến lược mới của Cen Land sẽ hỗ trợ các công ty này thông qua hình thức bỏ thêm vốn hoặc mua bán, sáp nhập, vực dậy các công ty nhỏ yếu.

Chiến lược mới của Cen Land với mục tiêu nhằm bao phủ rộng hơn thị trường, chiếm lĩnh các thị trường địa phương, tiếp tục giữ vững thị phần tại các tỉnh thành lớn như Hà Nội, TP.HCM. Bên cạnh mở rộng mạng lưới, Cen Land cũng chủ động cơ cấu sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng theo từng thời kỳ, tăng cung ứng cho thị trường trong thời gian tới. Với chiến lược cụ thể trong từng giai đoạn, đại diện Cen Land khẳng định doanh thu năm 2020 dự kiến đạt, có thể vượt kế hoạch đã đặt ra.