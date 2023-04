CĐV ngất xỉu trong trận CLB Công an Hà Nội gặp Nam Định

(VTC News) -

Ngay trước thời điểm diễn ra trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Nam Định, một cổ động viên đã ngất xỉu. Đây là cổ động viên của Nam Định, ngồi ở khu vực bên trái khán đài B tập trung hội cổ động viên đội bóng thành Nam. Lực lượng y tế nhanh chóng tiếp cận, thực hiện các biện pháp sơ cứu.

Sau một hồi nhận sự giúp đỡ của các nhân viên y tế, cổ động viên này đã hồi tỉnh. Tuy nhiên, các bác sĩ muốn đảm bảo sự an toàn nên đã điều động xe cứu thương đưa cổ động viên trên tới bệnh viện.

Cổ động viên hồi tỉnh sau khi nhận sự chăm sóc của bác sĩ trên sân.

Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Nam Định được coi là tâm điểm của vòng 7 V-League 2023. Do đó, sân Hàng Đẫy gần như chật kín các khán đài. Trong đó, khu vực khán đài A dành cho các cổ động viên trung lập và mua vé. Khán đài B phần đa dành cho hội cổ động viên của hai đội Công an Hà Nội và Nam Định.

Nhân viên y tế trèo lên khán đài sơ cứu cho CĐV bị ngất.

Sự cố xảy ra ngay trước khi trận đấu bắt đầu.

Xe cấp cứu đưa CĐV bị ngất đến bệnh viện.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đã đẩy cao đội hình. Đội chủ nhà sớm mở tỷ số ở phút thứ 11. Người ghi bàn là tiền Xuân Nam. Nhưng trước đó phải kể tới đường kiến tạo thuận lợi của Gustavo. Hai đội đều rất cần điểm ở trận này. Nam Định đang nỗ lực bám đuổi Hà Nội và Thanh Hóa trên ngôi đầu bảng xếp hạng. Trong khi CLB Công an Hà Nội muốn duy trì cảm hứng chiến thắng sau chuỗi 4 trận chỉ hòa và thua.

Bất lợi cho Công an Hà Nội là HLV trưởng Paulo Foiani không có mặt trên băng ghế chỉ đạo. Thuyền trưởng người Brazil bị rối loạn tiêu hóa. Trợ lý HLV Flavio Da Silva Cruz thay ông Foiani chỉ đạo CLB Công an Hà Nội.

Hải Anh - Hà An