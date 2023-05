CĐV Campuchia xếp hàng dưới trời nắng gần 40 độ chờ khai mạc SEA Games 32

(VTC News) -

Lễ khai mạc SEA Games 32 bắt đầu lúc 19h hôm nay (5/5). Phóng viên VTC News tại Phnom Penh (Campuchia) ghi nhận hàng dài người xếp hàng bên ngoài sân Morodok Techo - nơi diễn ra lễ khai mạc - từ 14h. Cổ động viên đến sớm vài giờ và không ngại xếp hàng dưới trời nắng nóng gần 40 độ C.

Giống như tất cả các môn thể thao tại SEA Games 32, lễ khai mạc là sự kiện miễn phí vé. Ban tổ chức phát miễn phí toàn bộ vé cho người hâm mộ qua cổng đăng ký trực tuyến và các hình thức phân phối cho cơ quan, tổ chức khác. Số lượng vé phát hành không đủ đáp ứng nhu cầu của cổ động viên.

Người Campuchia xếp hàng dưới trời nóng gần 40 độ C chờ lễ khai mạc SEA Games 32.

Sân vận động Morodok Techo có sức chứa 75 nghìn khán giả. Tuy nhiên, ban tổ chức phải dành ra một phần khán đài đón tiếp khách mời và giữ chỗ ngồi cho thành viên các đoàn thể thao sau lễ diễu hành. Có khoảng 12 nghìn vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ, quan chức của 11 đoàn thể thao tham dự SEA Games 32.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen lên tiếng kêu gọi người hâm mộ thể thao Campuchia thông cảm vì số lượng vé vào sân không đủ đáp ứng nhu cầu. Ông Hun Sen nhấn mạnh sức chứa của sân vận động Morodok Techo có hạn nên không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Bên cạnh đó, do yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện nên số người được vào xem không thể vượt quá giới hạn của ban tổ chức.

CĐV xếp hàng dài trước sân vận động Morodok Techo.

Đây là lần đầu tiên SEA Games tổ chức tại Campuchia. Theo thông lệ, phần trình diễn của lễ khai mạc giới thiệu các nét đẹp văn hóa truyền thống và hiện đại của đất nước, con người Campuchia tới bạn bè quốc tế.

Campuchia đã lên kế hoạch và chuẩn bị cho lễ khai mạc hơn một năm. Ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ban tổ chức quốc gia SEA Games 32 (CAMSOC) cho biết lễ khai mạc SEA Games 32 là màn trình diễn với những tiêu chuẩn Olympic.

Lễ khai mạc gồm 3 chương. Chương đầu là phần trình diễn có tựa đề “Nguồn gốc của Khmer”. Phần thứ hai gồm 3 nội dung: “Sự huy hoàng của Angkor”, “Nụ cười người Khmer” và “Tương lai của người Khmer”. Phần cuối là màn trình diễn âm thanh, ánh sáng và kết thúc bằng bài hát chủ đề của SEA Games 32 - Cambodian Pride (tạm dịch: Niềm tự hào của người Campuchia).

Thế Sơn (Từ Phnom Penh, Campuchia)