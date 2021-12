CDC Hà Nội nói nhận kit xét nghiệm của Công ty Việt Á qua nhà tài trợ

Sáng 20/12, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin về một số nội dung báo chí quan tâm liên quan đến vụ nâng khống giá bán kit xét nghiệm SARS-CoV-2 xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á và các đơn vị liên quan.

Đại diện CDC Hà Nội cho hay trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch, CDC Hà Nội từng sử dụng kit xét nghiệm của nhiều đơn vị cung cấp, trong đó có Công ty Việt Á. Song, người này cho hay CDC Hà Nội không trực tiếp đàm phán hợp đồng mua bán từ doanh nghiệp này.

"CDC Hà Nội nhận được kit xét nghiệm từ đơn vị tài trợ thông qua Ủy ban MTTQ TP Hà Nội. Đơn vị tài trợ đàm phán mua từ Việt Á, sau đó tài trợ cho CDC Hà Nội. Chúng tôi không đàm phán trực tiếp để mua từ công ty này", người này nói.

Đại diện CDC Hà Nội cũng cho biết thêm từ đầu năm 2021 đến giờ, đơn vị cũng không dùng kit xét nghiệm của Công ty Việt Á nữa do đã được tài trợ loại khác.

Đại diện CDC Hà Nội cho biết Bộ Y tế, Bộ Công An, Sở Y tế Hà Nội, Thanh tra thành phố Hà Nội và Thanh tra Sở Y tế đều yêu cầu CDC Hà Nội báo cáo về vấn đề này.

"Sau khi nhận được yêu cầu, CDC Hà Nội đã nghiêm túc chấp hành, báo cáo đầy đủ cho cơ quan chức năng. Riêng loại sinh phẩm của Công ty Việt Á, CDC Hà Nội đã báo cáo là không sử dụng. Tuần tới, Thanh tra Sở Y tế sẽ thanh tra việc mua sắm loại sinh phẩm này ở các đơn vị y tế trên địa bàn", người này nói thêm.

Theo điều tra, Công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập. Tháng 3/2020, sau khi Hội đồng Khoa học và Công nghệ quốc gia thông qua, Bộ Y tế đã cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm SARS-CoV-2 của Công ty Việt Á.

Phan Quốc Việt và thuộc cấp khai lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu thiết bị xét nghiệm SARS-CoV-2 của các địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Hải Dương. Việt và ông Phạm Duy Tuyến (Giám đốc CDC Hải Dương) thỏa thuận để Công ty Việt Á cung cấp sản phẩm cho CDC Hải Dương sử dụng trước, sau đó mới hợp thức thủ tục đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.