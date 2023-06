(VTC News) -

Rau thì là vừa là thảo mộc vừa là gia vị để tăng hương vị cho món ăn. Rau thì là xuất hiện nhiều trong các bữa ăn của gia đình Việt. Vậy, cây thì là có tác dụng gì?

Giá trị dinh dưỡng của rau thì là

Thông tin trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec chỉ ra, rau thì là tươi rất ít calo, nhưng lại là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin và khoáng chất như vitamin C, mangan và vitamin A.

Một chén khoảng 9 gram thì là tươi cung cấp khoảng:

Vitamin C: 8% giá trị hàng ngày

Mangan: 5% giá trị hàng ngày

Vitamin A: 4% giá trị hàng ngày

Folate: 3% giá trị hàng ngày

Sắt: 3% giá trị hàng ngày.

Vitamin A là chất dinh dưỡng thiết yếu quan trọng để duy trì thị lực và hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Nó cũng đóng vai trò quan trọng với sức khỏe sinh sản ở cả giới nam và nữ.

Tương tự, vitamin C rất quan trọng với hệ thống miễn dịch của bạn, giúp chữa lành vết thương và trao đổi chất. Ngoài ra, vitamin C được chứng minh là chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ các tế bào chống lại các ảnh hưởng của các gốc tự do.

Rau thì là cũng là nguồn mangan tốt, hỗ trợ hoạt động bình thường của não, hệ thần kinh, giúp chuyển hóa đường và chất béo.

Cây thì là có tác dụng gì?

Dưới đây là những lợi ích của rau thì là với sức khỏe được đăng tải trên Báo Sức khỏe & Đời sống:

Kích thích tiết sữa ở các bà mẹ

Thì là có chứa thành phần giống như estrogen. Thành phần này hoạt động trong cơ thể cũng giống như estrogen. Nó sẽ kích thích việc tiết sữa ở dê và được các nhà nghiên cứu tin rằng có tác dụng tương tự đối với phụ nữ.

Cây thì là có tác dụng gì là băn khoăn của nhiều người.

Việc sử dụng thì là để làm tăng tiết sữa được sử dụng từ nhiều thế kỷ, và đến nay, nhiều bà mẹ vẫn dùng các loại trà thảo mộc dựa trên cây thì là để tăng tiết sữa.

Dầu thì là làm giảm hội chứng quấy khóc ở trẻ sơ sinh

Hội chứng quấy khóc là tình trạng mà các trẻ mới sinh khóc không nguôi kéo dài trong vài giờ liền. Nguyên nhân của hội chứng này hiện nay vẫn chưa được làm rõ, nhưng hội chứng này có thể khiến cha mẹ và người trông trẻ cảm thấy vô cùng áp lực.

Một nghiên cứu thực hiện tại Nga chỉ ra rằng, dầu làm từ hạt của cây thì là có thể làm giảm cường độ khóc của trẻ, được đo lường bằng thời gian khóc giảm tới ¼.

Hệ hô hấp

Súc miệng bằng dầu làm từ hạt thì là có thể làm long đờm trong phổi và giảm ho hoặc đau họng, theo một nghiên cứu tại Ý. Bạn nên hỏi ý kiến bác sỹ nếu một ngày súc miệng khoảng 1-1,5 thìa cà phê dầu hạt thì là có thể làm giảm triệu chứng của bạn.

Tăng ham muốn

Theo dân gian, thì là có thể được dùng như một chất kích thích tình dục. Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu chứng minh điều này.

Điều trị bệnh tả

Các nghiên cứu khoa học gần đây chỉ ra rằng, các loại gia vị thông thường, bao gồm cả thì là và ớt đỏ có tác dụng chống lại bệnh tật và làm chậm quá trình phát triển của một số loại vi khuẩn nhất định có liên quan đến bệnh tả.

Tác dụng không mong muốn

Thì là nói chung là an toàn. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp, nó cũng gây ra phản ứng dị ứng, nôn mửa, tiêu chảy, ngứa miệng, sưng đỏ ở lưỡi và sưng họng. Phụ nữ mang thai và cho con bú không nên sử dụng tinh dầu chiết xuất từ cây thì là, vì các nghiên cứu về sự an toàn của chúng còn hạn chế.

Với những thông tin trên chắc hẳn bạn đã có giải đáp cho câu hỏi "Cây thì là có tác dụng gì?" rồi phải không.

Thanh Thanh (Tổng hợp)