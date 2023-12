Cây ngô đồng cảnh có ý nghĩa gì?

(VTC News) -

Cây ngô đồng gồm hai loại là ngô đồng thân gỗ và ngô đồng cảnh. Cây ngô đồng cảnh có tên khoa học là Jatropha podagrica, là loài thực vật có hoa thuộc chi Dầu mè.

Ngô đồng cảnh là loại cây phong thủy, có ý nghĩa xua đuổi tà khí. (Hình minh họa)

Cây ngô đồng cảnh có nguồn gốc từ châu Mỹ, khác hẳn cây ngô đồng thân gỗ của phương Đông. Cây ngô đồng cảnh thường được trồng nhiều để làm cảnh, với nhiều cái tên như dầu lai lá sen, cây dầu lai có củ, cây sen lục bình.

Trong phong thủy, ngô đồng cảnh là loại cây trồng mang vẻ đẹp tươi mát, lá cây nhìn tươi xanh giống lá sen, thân hình giống búp sen, hoa dạng cụm đỏ, nở quanh năm.

Do hình dạng độc đáo người ta quan niệm rằng cây có khả năng xua được tà khí, hút vận may đến gia chủ, mang đến sự an lành. Ngoài ra, cây ngô đồng không cần chăm sóc nhiều chúng vẫn tỏa ra sức sống dạt dào nên nó biểu tượng cho sự sung mãn, trường tồn, trường thọ, như ý và cát tường.

Theo thuyết ngũ hành trong phong thủy, cây ngô đồng chuộng mệnh Mộc nên phù hợp với ai mệnh Hỏa, Mộc bởi Mộc vượng Hỏa, ai trồng cây này trong nhà sẽ thu hút nhiều dòng năng lượng tốt, may mắn trong công việc.

Với ý nghĩa phong thủy trên, nhiều gia đình thích trồng ngô đồng cảnh ở vườn nhà, trong nhà. Cây ngô đồng cảnh không cầu kỳ về chăm sóc nên có thể dễ dàng sinh trưởng.

Cây ngô đồng cũng không chịu được ẩm ướt nên không cần tưới nhiều, cần thoát nước tốt. Bởi thế nên trồng cây trong đất có pha cát để thoát nước tốt hơn. Cây ngô đồng không cần chăm sóc nhiều chủ yếu là chú ý về ánh sáng cho cây sinh trưởng tốt và ra hoa.

Còn cây ngô đồng thân gỗ có tên khoa học là Firmiana simplex, thuộc họ Sterculiaceae (Trôm), loài này có nguồn gốc từ châu Á, sau này được phổ biến trên thế giới như châu Âu và Bắc Mỹ.

Cây có khả năng sinh trưởng cao, ưa sáng, thích ứng tốt ở vùng núi đá vôi, đất chua hoặc trung tính. Cây có chiều cao trung bình 15 - 17m. Ngô đồng có dáng thân thẳng, tán cây dạng trứng phù hợp trồng làm cây bóng mát ở ven đường, khu vực công cộng.

*Thông tin mang tính tham khảo