Cây cối có thể sống nghìn năm mà không chết?

Các khảo sát về một số loài cây lâu đời nhất trên Trái đất thất bại trong việc tìm ra bằng chứng về sự lão hóa ở những cây cổ thụ sống hàng thế kỷ

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa lão hóa không tồn tại ở những loại cây này hay một cây nào đó có thể bất tử, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Trends in Plant Science.

Ngay cả những cây cổ thụ lâu đời nhất cũng sẽ chết theo thời gian. (Ảnh: Flickr)

"Khi chúng tôi cố gắng nghiên cứu những sinh vật này, chúng tôi thực sự ngạc nhiên khi chúng sống quá lâu. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng bất tử. Chúng sống lâu vì có nhiều cơ chế giảm bớt sự hao mòn của lão hóa", tác giả nghiên cứu Munné-Bosch - giáo sư sinh lý học thực vật tại Đại học Barcelona, ​​Tây Ban Nha cho biết.

Những cây cổ thụ kiên cường nhất phát triển khả năng đặc biệt để trì hoãn và giảm thiểu tác động của lão hóa. Nhưng nghiên cứu cho thấy chúng không thể tránh khỏi căng thẳng sinh lý liên quan đến lão hóa.

"Chúng có giới hạn. Có những hạn chế về thể chất và cơ học làm hạn chế khả năng sống vô thời hạn của chúng", ông Bosch cho hay.

Do cây cổ thụ không quá phổ biến nên việc nghiên cứu chúng tương đối khó khăn. Tìm được một cây chết do ảnh hưởng của lão hóa còn hiếm hơn vì chúng thường do các nguyên nhân khác bao gồm gió, bệnh tật, hỏa hoạn và con người.

"Chúng không phải lo lắng về tuổi già vì có những thứ khác khiến chúng lo lắng hơn", vị giáo sư Tây Ban Nha cho hay.

Theo ông Munné-Bosch, dù cây không bất tử, việc nghiên cứu về các "chiến lược" của chúng giúp trì hoãn và quản lý lão hóa cũng rất quan trọng.