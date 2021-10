Cầu thủ Việt Nam phạm quá nhiều lỗi với Oman

Tuyển Việt Nam đã gặp đối thủ khó chịu và kỷ luật. Oman tận dụng triệt để 13 lỗi của cầu thủ Việt Nam để có 3 bàn thắng, trong đó có 2 quả phạt đền, một quả cầu thủ Oman sút ra ngoài.

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo còn chịu thêm 2 thẻ vàng của Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh. Cả hai trung vệ chủ chốt của tuyển Việt Nam chỉ cần nhận thêm một thẻ nữa là phải nghỉ một trận.

Tuyển Việt Nam phạm 13 lỗi, trong khi Oman có 6 lỗi

13 là số lỗi mà tuyển Việt Nam đã mắc phải ở trận thua 1-3 trước Ả Rập Xê Út. Trùng hợp là họ đều chịu 2 quả phạt đền, nhưng cầu thủ Ả Rập Xê Út thực hiện thành công, còn Oman chỉ ghi một bàn.

Dường như tuyển Việt Nam không rút ra được bài học từ trận mở màn vòng loại thứ ba World Cup 2022. Họ tiếp tục phạm lỗi một cách ngẫu nhiên, thậm chí 2 pha quơ tay của Hồ Tấn Tài và Đỗ Duy Mạnh còn bị cho là sơ đẳng ở cấp độ khu vực.

Hồ Tấn Tài trong lần đầu tiên đá chính đã có động tác vung tay trúng mặt đối phương sau khi bóng văng ra ngoài đường biên ở phút 14. Tất nhiên, các cầu thủ Việt Nam cho rằng đó không phải là lỗi. Đến khi Duy Mạnh mắc lỗi tương tự thì không ai cãi được.

Tình huống đó diễn ra ở phút 59. Cánh tay của Duy Mạnh một lần nữa trở nên thừa thãi sau khi bật nhảy, vung trúng mặt cầu thủ Oman. Cánh tay của Duy Mạnh cũng từng khiến Việt Nam bị phạt đền và riêng anh nhận thẻ đỏ trong trận thua Ả Rập Xê Út hôm 3/9.

Đó là 2 tình huống sơ đẳng của các hậu vệ Việt Nam từ người giàu kinh nghiệm cho đến cầu thủ mới ra mắt. Nhưng nếu chúng ta để ý, các pha hãm thành của Oman thường xuất phát từ pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt cố định dành cho đội bạn.

Chuyên gia Vũ Tiến Thành nhận định: "Hình như không ai nhắc cầu thủ mình đừng phạm lỗi. Họ phạm lỗi quá nhiều, chỉ cần theo sát người chứ không cần phạm lỗi. Chúng ta tự tạo tình huống cố định cho họ tổ chức tấn công. Bóng đá hiện đại không ai làm như vậy".

Duy Mạnh và đồng đội trả giá cho các pha phạm lỗi trước Oman

Thống kê từ trang chủ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chỉ ra các học trò của HLV Park phạm 13 lỗi, trong khi Oman có 6 lỗi. Khi phạm nhiều lỗi như vậy, tuyển Việt Nam đã phải trả giá như trận thua Ả Rập Xê Út.

Ở trận đấu đó, Ả Rập Xê Út cũng phạm 13 lỗi như tuyển Việt Nam nhưng được hưởng 2 quả phạt đền và chơi hơn một người. Ở trận thua Australia 0-1, thầy trò ông Park Hang có cùng 10 lần phạm lỗi như đối thủ và thua tình huống treo bóng trong vòng 16,5m.

Trong khi đó, trận đấu hay nhất của tuyển Việt Nam là trận thua 2-3 trước Trung Quốc. Họ mắc 5 lỗi khi thua 2 tình huống bóng bổng và tình huống phản công. Trong khi đó, tuyển Trung Quốc có 9 lỗi.

Ngược lại, Oman là đội phạm ít lỗi so với 4 đối thủ mà họ đã gặp. Thầy trò ông Branko Ivankovic có 6 lỗi so với 13 của Việt Nam, 4 lỗi so với 14 của Australia, 6 lỗi so với 12 của Ả Rập Xê Út và 8 lỗi so với 13 của Nhật Bản.

Trọng tài Adham Mohammad Tumah và tổ VAR đã không bỏ qua, thậm chí xem đi xem lại những pha phạm lỗi ở điểm nhạy cảm của tuyển Việt Nam. "Vua áo đen" người Jordan còn cho Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh thẻ vàng cảnh cáo.

Đội trưởng tuyển Việt Nam có pha kê cùi chỏ khi cản người ở phút 90+3 cách xa khung thành đội nhà. Nếu nhận thêm một thẻ phạt nữa, Duy Mạnh và Ngọc Hải phải nghỉ thi đấu một trận khi đủ 2 thẻ vàng.

Trong tháng 11, tuyển Việt Nam sẽ tiếp Nhật Bản (11/11) và Ả Rập Xê Út (16/11) trên sân Mỹ Đình. Thầy trò ông Park Hang-seo chưa có điểm nào sau 4 lượt vòng loại thứ ba World Cup 2022.