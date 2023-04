Cầu thủ U22 Việt Nam ghi dấu ấn ở V-League, HLV Troussier vơi nỗi lo

(VTC News) -

Sau giải giao hữu Doha Cup 2023, U22 Việt Nam khiến nhiều người hâm mộ lo lắng về nhiều mặt. Thầy trò HLV Troussier thấy bộ mặt thiếu sức sống, công cùn, thủ kém (0 bàn thắng, 7 bàn thua). Tuy nhiên, 3 vòng đấu V-League ngay sau Doha Cup đã mang đến tín hiệu tích cực. Các cầu thủ trẻ được tạo điều kiện ra sân nhiều hơn và ghi bàn thắng.

Lê Văn Đô là cầu thủ nổi bật nhất. Trong 4 vòng đấu đầu tiên, Văn Đô chỉ có 48 phút thi đấu. Tuy nhiên, khi Phan Văn Đức gặp chấn thương, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo PVF liên tục được trao cơ hội.

Lê Văn Đô có 2 pha lập công trong 2 trận liên tiếp.

Lê Văn Đô đáp lại niềm tin của ban huấn luyện Công an Hà Nội với 3 pha lập công (2 lần tại V-League, 1 bàn ở Cúp Quốc gia). Cầu thủ sinh năm 2001 phát huy phẩm chất ở vị trí bên hành lang cánh trái. Anh vừa có thể đột phá, vừa sút xa chuẩn xác.

Không chỉ có Lê Văn Đô, hai cái tên khác trên hàng tiền đạo là Bùi Vĩ Hào và Quốc Việt đều lập công. Bàn thắng của Vĩ Hào là một siêu phẩm sút phạt ở khoảng cách tầm 30m. Trong khi đó, Quốc Việt của Hoàng Anh Gia Lai lại lập công nhờ sự thông minh trong phán đoán tình huống và khả năng xử lý khéo léo.

Đinh Xuân Tiến (Sông Lam Nghệ An) và Hà Văn Phương (CLB Công An Hà Nội) ghi bàn theo cách may mắn hơn, nhưng đó đều là những tình huống cho thấy sự nhạy bén, có mặt đúng lúc đúng chỗ.

Tín hiệu tích cực xuất hiện nhưng vẫn còn nhiều điều cần cải thiện. Số bàn thắng mà các cầu thủ U22 Việt Nam ghi được sau 18 trận trong 3 vòng qua không phải là nhiều.

Văn Trường chỉ xuất hiện vài phút tại V-League.

Ngoài ra, một số gương mặt được kỳ vọng khác mà HLV Troussier lựa chọn cũng xuất hiện nhiều tại các giải chuyên nghiệp. Dù không nổi bật nhưng việc được trải nghiệm bầu không khí V-League rất quan trọng đối với các cầu thủ ở giai đoạn này.

Khuất Văn Khang thi đấu 44 phút cho Viettel trong trận gặp HAGL. Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương giữ được suất đá chính. Tiền đạo Nguyễn Văn Trường có màn ra mắt V-League, nhưng chưa được chạm bóng. Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn - cầu thủ không thi đấu ở Doha Cup - được HLV Velizar Popov sử dụng tổng cộng 56 phút trong hai trận gặp TP.HCM và Bình Định.

Trong khi đó tại giải Hạng Nhất, Nguyễn Thanh Nhàn và Huỳnh Công Đến vẫn là trụ cột của CLB PVF-CAND. Trần Văn Thắng, Nguyễn Nam Trường cũng là những sự lựa chọn hàng đầu của HLV Quốc Vượng tại Hòa Bình FC.

Còn khoảng 2 tuần nữa môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ khởi tranh. Việc được tạo điều kiện ra sân thi đấu là tín hiệu tốt đối với các cầu thủ của U22 Việt Nam. Trước đó, ở lần tập trung đầu tiên, một trong những vấn đề lớn của U22 Việt Nam là cảm giác thi đấu. Đa số các cầu thủ không thi đấu trong nửa năm, dẫn đến không có trạng thái tốt nhất.

HLV Troussier cũng bày tỏ vui mừng trong buổi họp báo vào ngày hội quân: "Trong 3 tuần vừa qua, khoảng 80-90% thành phần cầu thủ của U22 Việt Nam đã được ra sân ở V-League. Điều này rất quan trọng cho quá trình chuẩn bị SEA Games 32”.

Để chuẩn bị cho giải đấu, HLV Troussier và 10 cầu thủ đã có mặt tại Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày 16/4. Những cầu thủ còn lại hội quân sau khi loạt trận ngày Chủ nhật (16/4) của V-League và Hạng Nhất Quốc gia kết thúc.

Tại SEA Games 32, U22 Việt Nam nằm cùng bảng với U22 Thái Lan, U22 Malaysia, U22 Singapore và U22 Lào. Trận ra quân, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Lào ngày 30/4.

Hà An