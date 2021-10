Cầu thủ trẻ Việt Nam được Next Media tài trợ toàn bộ chi phí sang Đức đào tạo

(VTC News) -

Công ty cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới (Next Media) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã ký kết biên bản ghi nhớ dự án “Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại CHLB Đức”. Đây là kết quả của quá trình trao đổi, thống nhất nhằm nâng cao sự hợp tác giữa Next Media, Bundesliga và LĐBĐVN để phát triển Bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Là đối tác toàn diện của Giải bóng đá vô địch Quốc gia Đức- Bundesliga trong 5 năm, Next Media đã hợp tác chặt chẽ và triển khai hiệu quả trong nhiều hoạt động cùng Bundesliga suốt thời gian qua và với mong muốn góp phần nâng tầm bóng đá Việt, Next Media đã chủ động kết nối để thúc đẩy sự hợp tác phát triển giữa Bóng đá Việt Nam với Bundesliga.

Đặc biệt, với mong muốn thực hiện giấc mơ đưa bóng đá Việt Nam có mặt tại sân chơi World Cup 2030, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã và đang đầu tư thực hiện rất nhiều kế hoạch phát triển và hợp tác với các quốc gia có nền bóng đá phát triển trên thế giới. Một trong số đó là việc tìm kiếm, đào tạo những tài năng trẻ một cách bài bản và có chiều sâu.

Xuất phát từ ý tưởng của Next Media và sự đồng hành của LĐBĐVN, Bundesliga, dự án “Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại CHLB Đức” đã được ra đời, với sự đầu tư mạnh mẽ, khác biệt về chuyên môn, tài chính cũng như có thời gian kéo dài đã chính thức được thực hiện.

Mục tiêu của việc kết hợp giữa Next Media, Bundesliga và LĐBĐVN là tìm kiếm những tài năng trẻ đầu tiên của bóng đá Việt Nam được tập huấn, thi đấu tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu thế giới (CHLB Đức), đưa các cầu thủ tiếp cận và được huấn luyện với những giáo án chuyên biệt tại các Câu lạc bộ đẳng cấp thế giới.

Trong các nội dung hợp tác, Next Media đã thống nhất với LĐBĐVN và đối tác Bundesliga, về việc tổ chức các đội dự tuyển quốc gia từ 16-18 cầu thủ (U15 hoặc U17 Tuyển chọn) sang tập huấn tại CHLB Đức hàng năm. Next Media cũng chính là đơn vị đã và đang phối hợp cùng LĐBĐVN tổ chức các giải bóng đá U15 và U17 quốc gia.

Ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký LĐBĐVN cho biết: “LĐBĐVN rất vui khi nhận được các thông tin về chương trình đào tạo dành cho các vận động viên trẻ tuyển chọn tại Việt Nam, hướng đến cơ hội rèn luyện tại Đức.

Đây là một chương trình ý nghĩa và cơ hội cho các vận động viên trẻ được tập huấn tại một nền bóng đá phát triển như bóng đá Đức. Thông qua chương trình này, các vận động viên trẻ sẽ có cơ hội thi đấu cùng các đội bóng phát triển, tích lũy kinh nghiệm cho các hoạt động bóng đá trong tương lai”.

Theo đó, hàng năm sẽ có một Đội dự tuyển trẻ quốc gia (từ 16-20 cầu thủ) được sang Bundesliga tập huấn và thi đấu trong vòng 1 đến 2 tháng tại các CLB nổi tiếng như Bayern Munich, Borussia Dortmund, Borussia MonchenGladbach, Hertha Berlin.

Bên cạnh đó, Next Media sẽ sản xuất các chương trình truyền hình thực tế, đồng hành từ thời điểm tuyển chọn cầu thủ cho tới khi hoàn thành chuyến tập huấn. Toàn bộ các chi phí cho chuyến đi tập huấn, thi đấu tại Đức nói trên do Next Media chi trả.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó tổng giám đốc Next Media ông Đỗ Thanh Tùng cho biết. “Next Media là đơn vị đã và đang đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam, chúng tôi luôn mong muốn và tham gia tích cực trong mọi hoạt động của bóng đá nước nhà đặc biệt là đào tạo phát triển tài năng trẻ.

Việc hợp tác với Bundesliga là một trong những mục tiêu của Next Media trong việc góp phần đẩy mạnh sự phát triển của bóng đá với việc tuyển chọn các tài năng qua việc hợp tác với các CLB nổi tiếng tại Đức mà Next Media đang triển khai. Dự án “Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại CHLB Đức” là một trong những kế hoạch cụ thể mà chúng tôi kết hợp với LĐBĐVN triển khai trong thời gian tới”.

Với dự án này, các HLV và cầu thủ trẻ của Việt Nam sẽ có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn khi được tập luyện và thi đấu trong môi trường bóng đá đỉnh cao qua đó nâng cao chất lượng các đội tuyển trẻ quốc gia, bổ sung nhân sự chất lượng cho các CLB trong nước cũng như các ĐTQG trong tương lai.