Cầu thủ trẻ nghiệp dư Huế đua tài tại giải đấu lớn cuối năm

(VTC News) - 14 đội tuyển gồm các cầu thủ trẻ nghiệp dư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế hội tụ tại sân vận động của Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huể để thi đấu trong vòng 2 tuần tranh cúp For You lần thứ nhất.

Giải bóng đá Huế Student khai mạc chiều 24/12 tại Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế. Được biết, đây là giải bóng đá phong trào có quy mô lớn nhất từ trước đến nay dành cho các cầu thủ nghiệp dư do Công ty TNHH Food For You và Nhật Minh Sport tổ chức và tài trợ.

Ban Tổ chức tăng hoa và cờ lưu niệm cho đại diện các đội bóng tham dự giải. (Ảnh: N.V)

Ông Trương Vỹ - Trưởng ban tổ chức giải cho biết, giải có sự tham dự của 14 đội bóng gồm các cầu thủ trẻ nghiệp dư trên toàn địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. 14 đội bóng được phân thành 4 bảng, thi đấu trong vòng 2 tuần để tìm ra nhà vô địch với phần thường là cúp, huy chương và 3 triệu đồng.

"Mỗi đội bóng tham dự sẽ được mời 3 cầu thủ đến từ các lò đào tạo bóng đá chuyên nghiệp ở Huế tham dự. Làm điều này để tạo điều kiện cho các cầu thủ nghiệp dư có cơ hội chơi bóng với các cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi nhận thấy, có rất nhiều cầu thủ trẻ nghiệp dư đá bóng rất hay nhưng lại không có cơ hội để thể hiện. Đây là cơ hội để các bạn ấy thể hiện tài năng và tình yêu đối với bóng đá. Giải đấu sẽ được duy trì thường niên ở Huế", ông Trương Vỹ nói.

Các đội bóng hăng say tập luyện trước giờ thi đấu. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Được biết, dịp này, đơn vị tài trợ cũng dành tặng 3000 phiếu ăn cháo dinh dưỡng (trị giá hơn 40 triệu đồng) miễn phí cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Video: Nghẹt thở chơi bóng đá lửa ở Indonesia

>>> Đọc thêm: Bóng đá phủi mong thổi cảm hứng giống lứa U20 Việt Nam

Nguyễn Vương