Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ được thi công trở lại trước 15/4

(VTC News) -

Ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, hôm qua, Sở GTVT và UBND quận 1 làm việc với nhà đầu tư là Công ty Đại Quang Minh và trong sáng nay (2/4), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình chủ trì buổi họp giữa Sở GTVT và UBND quận 1… để tháo gỡ khó khăn cho dự án cầu Thủ Thiêm 2.

Tại buổi họp, tất cả thống nhất là trước 15/4, công trình sẽ được thi công trở lại, quận 1 cũng khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Các nội dung theo kiến nghị của chủ đầu tư cũng đã được giải quyết và nhà đầu tư cam kết đến 30/4/2022 sẽ đưa vào khai thác.

Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ được thi công trở lại trước ngày 15/4.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, thực tế công trình bị vướng mặt bằng từ công ty Ba Son trước đây. Việc này chậm một chút, dẫn đến sau này công tác bồi thường, di dời cũng chậm lại, ảnh hưởng đến tiến độ thi công… chứ không phải TP.HCM trì trệ trong việc này.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị Sở Văn hoá – Thể thao TP.HCM báo cáo hội đồng đặt tên đường sửa lại, đặt tên khác cho cầu Thủ Thiêm 2 và báo cáo HĐND TP.HCM vào kỳ họp vào tháng 7/2021.

Trước đó, ngày 29/3, chủ đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 2 là Công ty Đại Quang Minh có văn bản gửi UBND TP.HCM báo cáo tình trạng rất nghiêm trọng, có thể gây nguy hại cho công trình do thời gian tạm ngừng thi công kéo dài.

Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị Sở VH TT nghiên cứu đổi tên cầu Thủ Thiêm 2.

Chủ đầu tư nêu một số vấn đề phát sinh nếu dự án ngừng thi công lâu như nguy cơ mất an toàn công trình, mất an toàn về giao thông thủy, kéo dài thời gian thi công do các thiết bị đặc chủng sẽ chuyển sang thi công dự án ở nước ngoài…

Cầu Thủ Thiêm 2 dài hơn 1,4 km, trong đó phần cầu dài hơn 880 m với 6 làn xe. Công trình có vai trò kết nối giao thông giữa TP Thủ Đức qua trung tâm TP.HCM.

Liên quan đến dự án này, lãnh đạo Sở GTVT cho biết, dự kiến tháng 6/2021 sẽ giải quyết vấn đề mặt bằng và chủ đầu tư cam kết hoàn thành công trình sau một năm.