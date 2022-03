'Cầu thủ Oman khép tay tinh tế, ĐT Việt Nam không được hưởng phạt đền là đúng'

(VTC News) -

"Trọng tài đã làm đúng. Rõ ràng không có lý do để thổi phạt đền cho tuyển Việt Nam. Quế Ngọc Hải sút bóng trúng tay của cầu thủ Oman nhưng nếu để ý kỹ thì tay của cầu thủ này không phình ra quá to so với cơ thể. Nói dễ hiểu hơn, anh ấy đã khép tay tinh tế. Đây là tình huống nhạy cảm, nhưng chính xác là không có phạt đền cho đội tuyển Việt Nam.

Tôi nghĩ rằng việc các cầu thủ Việt Nam vây quanh trọng tài để đòi phạt đền là có thể hiểu được khi tâm lý của chúng ta đang cần bàn thắng. Bên cạnh đó, các cầu thủ cũng không thực sự có góc nhìn tốt với pha bóng kể trên", Trưởng ban trọng tài VFF, ông Dương Văn Hiền phân tích tình huống ở phút 58.

Video: Tình huống tuyển Việt Nam không được hưởng phạt đền

Phút 58, bóng đã trúng tay một cầu thủ Oman sau cú dứt điểm của Quế Ngọc Hải. Các cầu thủ Việt Nam ngay lập tức khiếu nại nhưng sau khi trao đổi với tổ VAR, trọng tài chính quyết định không cho đội chủ sân Mỹ Đình hưởng phạt đền.

Tuyển Việt Nam thua Oman 0-1 với pha làm bàn duy nhất của Khalid Al Hajri ở phút 65. Đây là trận thua thứ 8 của thầy trò HLV Park Hang Seo tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Tuyển Việt Nam vẫn đang đứng cuối bảng B với 3 điểm.