Cầu thủ Hà Nội FC nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Văn Phúc nói trọng tài nặng tay

(VTC News) -

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Viettel có tới 2 thẻ đỏ trong những phút cuối trận, một trong số đó dành cho tiền vệ Phạm Đức Huy của đội chủ nhà. Trọng tài Ngô Duy Lân rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp vì cho rằng Đức Huy thúc cùi chỏ vào cầu thủ đối phương.

Video: Đức Huy, Caique nhận thẻ đỏ

HLV Hoàng Văn Phúc không đồng tình với quyết định này. Ông cho rằng đó không phải tình huống chơi xấu đến mức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

"Tôi đứng ngay ở đó. Trọng tài Ngô Duy Lân thổi quá nặng, chỉ đáng thẻ vàng thôi. Đức Huy chỉ cao tay thôi", HLV trưởng của Hà Nội FC chia sẻ.

Đức Huy bị truất quyền thi đấu.

Đội bóng Thủ đô nhận thêm thất bại và tiếp tục tổn thất về lực lượng. Đức Huy bị treo giò, Văn Dũng chấn thương khiến khó khăn của Hà Nội FC càng lớn hơn.

"Thêm Đức Huy bị thẻ đỏ, đội hình Hà Nội FC đã mỏng lại mỏng hơn. Chỉ mong cầu thủ ngoại mau hồi phục. Trận tới gặp Than Quảng Ninh hi vọng may mắn hơn", HLV Hoàng Văn Phúc nói.

"Hôm nay chúng tôi thua khá buồn, tiếc nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Tôi không đổ tại về lực lượng mà muốn đá theo cách của mình thì phải có đủ quân".

Hà Nội FC đang nằm ngoài top 6. Hai vòng tiếp theo, Quang Hải và đồng đội sẽ chạm trán hai đội bóng ở nhóm đầu bảng là HAGL và Than Quảng Ninh. HLV Hoàng Văn Phúc không muốn các học trò mất tinh thần ở thời điểm này.

"Áp lực thì HLV nào cũng có nhưng tôi và anh em ban huấn luyện đều hết mình với đội bóng và các bạn có thể thấy cầu thủ khát khao thế nào. Các cầu thủ chơi rất quyết tâm, còn có bàn thắng hay không thì do may mắn" - HLV Hoàng Văn Phúc nói.