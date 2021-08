Cầu kính đáng sợ chưa là gì so với cây cầu lưới cheo leo trên đỉnh núi này

The Rock Viewpoint là một địa điểm du lịch độc đáo tại Ban Na Hin, huyện Mueang Koun, tỉnh Kham Mouane, Lào. Trải nghiệm tại đây có thể là những điều khó quên nhất của bạn khi đến với nước Lào xinh đẹp. Để chiêm ngưỡng được những vách đá vôi đẹp mắt bạn phải vượt qua vô vàn những điều tưởng chừng như không thể.

(Ảnh: Green Discovery Laos)

Mặc dù sở hữu cảnh quan hấp dẫn với những dãy núi đá vôi trùng điệp và nhiều thác nước nép mình trong khu rừng nguyên sinh, tuy nhiên khu vực này là một trong những kỳ quan thiên nhiên ít được biết đến nhất của Lào. Từ dưới lên đến đỉnh của View Point ngoạn mục, bạn sẽ được trải nghiệm chuyến đi bộ khó quên, leo núi, đu dây zip-line,...

(Ảnh: Discover Laos)

The Rock Viewpoint được phát triển bởi Green Discovery Lào - công ty du lịch sinh thái và du lịch nổi tiếng. Nó cung cấp cho du khách các hoạt động như đu zipline qua các đỉnh lởm chởm, đi bộ trên tán cây và lưới nhện dài qua một hẻm núi. Những hoạt động này được lên lịch trình và thiết kế cẩn thận để bạn có thể trải nghiệm Khu bảo tồn quốc gia Phou Hinboun một cách trọn vẹn nhất mà vẫn không xâm hại đến hệ sinh thái tự nhiên.

(Ảnh: Discover Laos)

Để chinh phục được The Rock Viewpoint, chuyến đi của bạn sẽ không ngừng nghỉ, bắt đầu từ việc đi bộ và leo núi, tiếp đến là sẽ trải nghiệm đu đưa trên dây zipline từ ngọn núi này qua ngọn núi khác.

(Ảnh: Discover Laos)

Điều đặc biệt của hành trình đến The Rock Viewpoint chắc chắn là đi qua cây cầu lưới nhện như thách thức sự can đảm và cả sự tự tin của những nhà chinh phục đỉnh cao. Đứng trên chiếc cầu lưới này sẽ cho bạn cảm giác như chỉ cần đặt chân xuống là bạn có thể rơi xuống vực bất cứ lúc nào. Bạn có thể liên tưởng như bản thân đang tự mình đi trên một chiếc võng chông chênh và mất thăng bằng. Nhưng bạn yên tâm là người ta đã thiết kế và thi công rất chắc chắn, sự an toàn của bạn bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu.

(Ảnh: The Star)

(Ảnh: Discover Laos)

Nếu bỏ qua được sự sợ hãi thì bạn chắc chắn sẽ có trải nghiệm vô cùng thú vị tại đây. Khung cảnh của những tảng đá vôi sắc nhọn nằm trọn trong tầm mắt của bạn. Đặc biệt, nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều khi bạn trải nghiệm vào chiều tối, vì đơn giản bạn sẽ được ngắm thêm ánh mặt trời xuống núi.