Cầu cứu Bộ Công an vì tín dụng đen truy sát, đốt nhà

Sau khi nhóm tín dụng đen đến nhà chém hai vợ chồng, còn quay lại đốt nhà nhưng Công an TP Biên Hòa không tìm ra hung thủ nên nạn nhân phải cầu cứu Bộ Công an.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Hương (ngụ xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai) vừa gửi đơn cầu cứu Bộ Công an vì bị nhóm giang hồ xịt hơi cay, truy sát chém gục rồi sau đó đốt nhà.

Theo bà Hương, vụ việc xảy ra đã hơn nửa năm nay nhưng hung thủ vẫn liên tục nhắn tin, hăm dọa khiến vợ chồng bà phải bỏ nhà đi lánh mặt.

Truy sát, đốt nhà trong đêm

Khi nhắc lại buổi tối thoát chết, bà Hương vẫn chưa hết kinh hãi. Bà cho biết, trưa 24/5/2018, một nhóm người xăm trổ đi trên ô tô 16 chỗ dừng trước nhà bà. Hai người trên xe bước xuống, xông thẳng vào trong nhà.

“Một người cho biết tên là Quyền, là nhân viên của công ty chuyên đòi nợ thuê ở Bình Dương. Người tên Quyền hỏi tôi: “Vợ chồng ông bà có thiếu nợ của ông Lê Xuân Thiệu không?”. Tôi trả lời: “Vợ chồng tôi không mượn tiền người tên là Thiệu”.

Sau đó người này mang giấy tờ ra và cho rằng vợ chồng tôi đang thiếu nợ. Trước khi rút khỏi nhà, hai người hăm dọa: “Nếu không trả tiền, tụi tôi sẽ có biện pháp mạnh mà không cần phải nhờ tới pháp luật”” - bà Hương thuật lại.

Công an vào bệnh viện ghi nhận tình trạng thương tích của vợ chồng bà Hương sau khi bị chém. (Ảnh: CTV)

Qua tìm hiểu, vợ chồng bà Hương biết được nguồn cơn là trước đó bà có ủy quyền cho một người bạn tên Nguyễn Thị M. (ngụ huyện Trảng Bom) được quyền sử dụng sổ đỏ do vợ chồng bà Hương đứng tên để kinh doanh. Sau đó, bà M. dùng sổ đỏ này thế chấp cho ông Lê Xuân Thiệu (ngụ TP Biên Hòa) để vay tiền và nợ tổng cộng 350 triệu đồng.

Theo bà Hương, sau ba ngày đến nhà đòi tiền thì tối 28/5/2018, khi vợ chồng bà đang ngồi trong nhà, Quyền cùng nhóm người đi ô tô đến dừng trước nhà. Sau đó họ chặn tất cả cửa, xịt hơi cay, dùng dao phay lao vào chém xối xả vợ chồng bà.

Sau khi chém gục vợ chồng bà Hương, họ lên ô tô rút đi. Vợ chồng bà Hương được người dân đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Không dừng lại ở đó, vào khoảng 2h ngày 30/5/2018, khi vợ chồng bà Hương đang điều trị vết thương tại bệnh viện thì nhận được điện thoại của những người hàng xóm báo tin “nhóm người chém vợ chồng hôm trước nay lại quay lại đốt nhà. May mà người dân khu vực phát hiện nên đến dập lửa kịp”.

Cầu cứu Bộ Công an vì luôn bị hăm dọa

Theo giấy thương tích của bệnh viện, chồng bà Hương bị nhóm côn đồ dùng hung khí chém rách thấu bụng, rách thanh mạc đại tràng, lộ đại tràng ra ngoài, tràn dịch màng phổi, rách sườn trái 15 cm. Tỉ lệ thương tật là 28%. Hiện chồng bà Hương với vết thương dọc bụng khá nặng nên vẫn phải băng đai để ổn định bụng.

Còn bà Hương bị nhóm giang hồ chém rách ngực dài 10 cm, thấy hở khoảng phổi, vết thương chém đùi dài 20 cm… Tỉ lệ giám định thương tật là 14%.

Người xưng tên Quyền (bên phải) đến gặp vợ chồng bà Hương trước khi vụ án xảy ra và xuất hiện khi vợ chồng bà bị truy sát. (Ảnh do gia đình cung cấp)

“Sau khi vợ chồng tôi xuất viện thì thường xuyên nhận được những số điện thoại lạ hăm dọa chém. Quá sợ hãi vì không biết lúc nào bị giết nên vợ chồng tôi phải chuyển qua sinh sống nơi khác. Chúng tôi đã đến Công an TP Biên Hòa ba lần để lấy lời khai và hỏi vụ việc điều tra đến đâu thì nhận được câu trả lời còn đang điều tra” - bà Hương nói.

Cũng theo nạn nhân, vì sống trong lo sợ suốt hơn nửa năm nay, hung thủ đã rõ, số điện thoại đã rõ nhưng công an vẫn chưa bắt được hung thủ. Vì vậy vợ chồng bà Hương đã gửi đơn lên Bộ Công an cầu cứu.

“Chúng tôi không biết giờ phải làm sao nữa, nhiều khi không dám ra đường nên chỉ hy vọng gửi đơn cầu cứu lên Bộ Công an để vụ án nhanh chóng kết thúc, bắt hung thủ” - bà Hương mong muốn.

Đại tá Lê Hùng, Trưởng Công an TP Biên Hòa cho biết, hiện nay vụ việc đã được công an khởi tố vụ án và đang điều tra, truy bắt hung thủ. “Nếu người bị hại nhận được tin nhắn hay số điện thoại cung cấp thì cung cấp cho công an để phục vụ công tác điều tra” - ông Hùng nói.

Trong khi công an điều tra, truy bắt thì vợ chồng người bị hại thấp thỏm, lẩn trốn giang hồ dù đã cung cấp hình ảnh, số điện thoại nhóm người đe dọa, truy sát họ.

Triệt phá 7 nhóm 'tín dụng đen' thường xuyên đánh đập người vay tiền ở Quảng Ngãi Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã triệt phá 7 nhóm cho vay nặng lãi hoạt động liên tỉnh với mức lãi suất “cắt cổ” từ 250 đến 350%/năm.