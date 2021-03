Câu chuyện khởi nghiệp giáo dục của CEO xứ Nghệ

(VTC News) -

Hành trình từ con số âm

Xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả, năm 18 tuổi, chàng trai Đường Anh Dũng "chân ướt chân ráo" lên thành phố học đại học, ấp ủ ý chí vươn tới đỉnh cao con đường học vấn để xây dựng sự nghiệp xán lạn. Tuy nhiên, những cám dỗ chốn đô thị phồn hoa đã vùi dập ước mơ của chàng trai trẻ.

Theo bạn bè, Anh Dũng thử chơi game rồi bắt đầu sa chân vào con đường này lúc nào không hay. Để có tiền trang trải, anh bắt đầu tìm đến các hình thức vay nợ tính dụng đen. Sau một thời gian, lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền nợ lên đến 400 triệu đồng. Không có khả năng chi trả, tương lai trước mắt cậu sinh viên trường Vinh gần như sụp đổ.

Để có tiền trả nợ, Dũng bỏ ngang đại học, quyết định ra Quảng Ninh làm thuê cho người quen để kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Anh phải làm nhiều công việc như bồi bàn nhà hàng, nhân viên khách sạn... Tuy nhiên, mức lương ít ỏi của người làm thuê khiến Anh Dũng trăn trở không biết khi nào mới trả hết nợ. Dũng quyết định đứng ra khởi nghiệp.

Đường Anh Dũng - Tổng giám đốc Đường Gia Group, CEO DGS English (đầu tiên bên trái).

Cơ duyên với giáo dục

Là người có kinh nghiệp va vấp, khi nhìn thế hệ trẻ hiện nay, Đường Anh Dũng quyết định khởi nghiệp với ngành giáo dục để đồng hành cùng thế hệ trẻ Nghệ An. Nhận thấy ngành giáo dục tiếng Anh giao tiếp tại Nghệ An còn sơ khai, Anh Dũng đặy câu hỏi với mô hình giáo dục này, liệu thế hệ trẻ tại Nghệ An có bắt kịp xu hướng tiếng Anh với xã hội hay không?

Năm 2018 Anh Dũng quyết định mang Alibaba English Club (một thương hiệu giáo dục có tiếng tại Hà Nội) về Nghệ An, đưa thương hiệu Alibaba English Club Nghệ An đi vào hoạt động.

Thời điểm đó, chàng CEO trẻ thường thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo phi lợi nhuận cho sinh viên, đào tạo kỹ năng và định hướng nghề nghiệp tương lai cho các bạn trẻ. CEO Đường Anh Dũng chia sẻ, điều quan trọng anh muốn làm đó chính là trang bị cho các bạn trẻ những hành trang quý giá để bước vào cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Nhờ tâm huyết và kỹ năng của người lãnh đạo trẻ, trung tâm tiếng Anh của CEO Đường Anh Dũng thu hút được gần 3.000 học viên.

Hành trình mới, thương hiệu mới

Năm 2021, theo lời kêu gọi của Thủ tướng về chuyển đổi số trong doanh nghiệp, nhận thấy được cơ hội của doanh nghiệp tiên phong áp dụng công nghệ, Đường Anh Dũng quyết định thành lập thương hiệu DGS English Centre dựa trên nền tảng giáo dục của Alibaba và áp dụng công nghệ vào hoạt động, vận hành doanh nghiệp.

CEO trẻ đã đưa vào DGS hệ thống vận hành bao gồm hệ thống CRM quản lý nhân viên, học viên hiệu quả...học viên và giảng viên có thể có nhiều trải nghiệm tương tác với nhau tốt hơn như: điểm danh online, gửi file bài giảng, thường xuyên cập nhật các tin tức, tips học tiếng Anh hiệu quả... Tất cả hệ thống đều được vận hành trên một nền tảng data đồng bộ, liên kết chặt chẽ với nhau.

Với việc áp dụng chuyển đổi số vào doanh nghiệp, CEO trẻ đã ghi nhận những tín hiệu vượt bậc trong kết quả kinh doanh. Chỉ sau 2 tháng, doanh số của trung tâm đã tăng hơn 45% so với cùng kì năm ngoái.

Hồng Nhung - một học viên tại trung tâm chia sẻ: "Em đã theo học tiếng Anh tại trung tâm được 1 năm và cảm nhận được rất rõ sự khác biệt của việc chuyển đổi mô hình từ một trung tâm tiếng Anh truyền thống sang một trung tâm tiếng Anh áp dụng công nghệ. Trước đây mọi việc đều được thực hiện thông qua giấy tờ mất thời gian, còn bây giờ tất cả học viên và giảng viên đều kết nối qua hệ thống dữ liệu của trung tâm. Em có thể điểm danh, nạp bài tập, xem lại giáo trình ngay trên data center. Trải nghiệm rất tuyệt vời!”

Hiện tại, mục tiêu DGS English Centre phát triển nhất vẫn là xây dựng đội ngữ vững mạnh, phát triển hệ thống, xây dựng trải nghiệm học viên tốt hơn, từ đó tạo tiền đề thực hiện tầm nhìn mở rộng DGS English Centre trở thành hệ thống trên toàn quốc, phục vụ sứ mệnh phổ cập tiếng Anh giao tiếp cho người Việt.