Câu cá giải trí - loại hình du lịch độc đáo đáng trải nghiệm khi đến Na Uy

(VTC News) -

Tại Na Uy, các cơ sở đăng ký dịch vụ câu cá giải trí đều phải báo cáo sản lượng đánh bắt cá của khách du lịch cho cơ quan thủy sản. Na Uy có đường bờ biển dài hơn 100.000 km, đứng thế hai thế giới chỉ sau Canada.

Từ bờ biển Na Uy kéo dài hàng ngàn dặm về phía Bắc Cực và hàng trăm dặm về phía Tây không có vùng đất nào khác. Đường bờ biển của nước này cắt xẻ độc đáo với vô số đảo, bãi đá, vịnh hẹp và dài.

Dòng hải lưu Gulf Stream mang theo nước ấm từ vịnh Mexico băng qua Đại Tây Dương chảy về phía bắc dọc theo bờ biển Na Uy hòa vào vùng nước lạnh như băng từ Bắc Cực tràn xuống tạo ra những điều kiện hoàn hảo cho một hệ sinh thái biển phong phú. Đây là một trong những lý do chính đưa Na Uy trở thành nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai trên thế giới (sau Trung Quốc).

Một làng chài tại Lofoten, phía Bắc Na Uy. (Ảnh: Hội đồng Hải sản Na Uy)

Lợi nhuận khổng lồ từ xuất khẩu thủy sản không khiến Na Uy mất cân bằng sinh thái biển. Quốc gia này thiết lập một hệ thống quản lý tiên tiến tốt nhất thế giới về tính bền vững trong đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Chính sách bảo vệ nguồn hải sản cho tương lai được Na Uy áp dụng cho cả các dịch vụ du lịch liên quan, điển hình là câu cá giải trí (fishing camp). Những quy định khắt khe được đưa ra nhằm đảm bảo rằng thế hệ người dân trong tương lai cũng có thể tận hưởng hoạt động câu cá như một môn thể thao và giải trí độc đáo ở Na Uy, đồng thời đảm bảo phúc lợi của thuỷ hải sản và an toàn của khách du lịch.

Các trại câu cá giải trí có nghĩa vụ phải báo cáo với cơ quan thủy sản về sản lượng đánh bắt của du khách trong mỗi chuyến đi. Với một số loài hải sản đặc biệt, tất cả các sản phẩm đánh bắt dù mang theo hay đã được thả lại về biển đều phải được báo cáo: cá tuyết từ 40 - 44 cm, cá chim lớn từ 80 cm, cá đỏ từ 32 cm, tất cả cá sói và cá saithe (một loại cá thuộc họ minh thái) không giới hạn kích thước…

Họ cũng chỉ được phép cung cấp dụng cụ đánh bắt cá bằng tay cho khách du lịch. Các dụng cụ đánh bắt cá ngoài dụng cụ cầm tay đều bị xem là bất hợp pháp.

Để đảm bảo lợi ích của các trang trại nuôi cá, những thuyền câu cá giải trí luôn phải giữ khoảng cách tối thiểu 20 m đối với vị trí neo đậu và tối thiểu 100 m đối với vị trí thả câu.

Những đơn vị kinh doanh dịch vụ câu cá giải trí không được cho khách thuê thuyền đi câu nếu chưa cung cấp cho khách một tờ khai gồm 8 hạng mục an toàn. Tờ khai này có giá trị như một thông báo hướng dẫn an toàn. Việc không tuân thủ các quy định về an toàn có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

Hoạt động bẫy cua trên biển Na Uy. (Ảnh: Hội đồng Hải sản Na Uy)

Nội dung trong tờ khai rất chi tiết, nhằm đảm bảo khách biết cách sử dụng thuyền, tôn trọng các dự báo thời tiết, nắm rõ biểu đồ hàng hải và vùng nước, hạn chế uống bia rượu khi chèo thuyền, thuộc các số điện thoại cứu hộ, hiểu về quy trình thông báo người mất tích và cam kết luôn để sẵn điện thoại được sạc đầy và khô ráo ở trên thuyền. Đơn vị kinh doanh cũng có nhiệm vụ phải thông tin đầy đủ cho du khách về vùng phủ sóng điện thoại di động trong khu vực.

Mặc dù việc sử dụng dịch vụ câu cá giải trí từ các đơn vị kinh doanh có giấy phép đôi khi gây phiền toái với du khách vì có quá nhiều quy định phải tuân thủ, song lợi ích cho du khách là rõ ràng. Bên cạnh tính an toàn, các quy định này cho phép cơ sở dịch vụ câu cá giải trí cấp phép cho lượng hải sản mà du khách đánh bắt được để được phép mang ra khỏi đất nước Na Uy. Mỗi du khách chỉ được “xuất khẩu” giới hạn 18kg/lần và 2 lần/năm.

Cơ quan hàng hải Na Uy (Norwegian Maritime Authority - Sjøfartsdirektoratet) đã xuất bản các tài liệu hướng dẫn như trên bằng tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Ba Lan và tiếng Nga. Các công ty cung cấp dịch vụ câu cá giải trí hoặc cho thuê thiết bị đánh cá có nhiệm vụ cung cấp các thông tin này tới du khách.

Việc áp đặt nhiều quy tắc chặt chẽ cho dịch vụ du lịch câu cá không làm giảm nguồn khách du lịch đến Na Uy hằng năm để trải nghiệm và sử dụng dịch vụ này. Mặc dù doanh thu từ du lịch của Na Uy bị suy giảm trong 2 năm đại dịch COVID-19 song ước tính chi tiêu trong lĩnh vực du lịch câu cá giải trí trên biển tại Na Uy vẫn chiếm 5,9 tỷ Euro mỗi năm.

Nhãn hiệu “Seafood from Norway” (Hải sản từ Na Uy) là chỉ báo địa lý quốc gia cho đẳng cấp hải sản Na Uy. Nhãn hiệu có kiểu chữ đơn giản và mạnh mẽ phản ánh cách mà biển, núi, và bầu trời kết nối dọc theo bờ biển Na Uy. Các nhà máy hải sản Na Uy rất tự hào in nhãn hiệu này bên cạnh thương hiệu của mình.