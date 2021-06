Cậu bé 10 tuổi gây kinh ngạc khi hát bản hit của Celine Dion

Video: Phần trình diễn của Peter Rosalita

Tối 1/6, Peter Rosalita, cậu bé 10 tuổi người Philippines đã có phần trình diễn xuất sắc tại cuộc thi tìm kiếm tài năng Mỹ America's Got Talent mùa thứ 16.

Mở màn cuộc thi, khi giám khảo hỏi Peter Rosalita sẽ làm sẽ làm gì với hàng triệu USD nếu thắng cuộc thi này, cậu bé trả lời sẽ mua một chiếc đồng hồ Nintendo và laptop để học online. Giám khảo Simon sau đó có nói là giờ ông mới thấy cậu bé tiêu hết có 1.500 USD khiến ai cũng bật cười.

Dù mới 10 tuổi nhưng Peter Rosalita nói mình kiếm sống bằng nghề ca sĩ. Cậu bé nói mình khá lo lắng khi thể hiện ca khúc trong đêm thi và được giám khảo trấn an. Tuy nhiên sau khi Peter Rosalita hoàn thành những nốt cao vút cuối cùng của ca khúc vô cùng khó từng gắn liền với giọng hát Céline Dion, All By Myself, cả 4 giám khảo đều đứng lên tán thưởng giọng hát của cậu bé.

Giám khảo nổi tiếng khó tính Simon nói: "Cháu có giọng hát tuyệt vời, phong cách tuyệt vời, năng lượng tuyệt vời và tất cả mọi người đều yêu cháu sau phần thi này. Tôi nghĩ cả thế giới sẽ yêu cậu ấy". Còn giám khảo Heidi Klum chia sẻ vô cùng ngạc nhiên khi nghe giọng hát bùng nổ của cậu bé và khẳng định: "Tôi nghĩ Mariah Carey nên xem phần trình diễn này". Giám khảo Howie Mandel nói: "Chú dự đoán cháu sẽ còn tiến xa trong cuộc thi". Sofia Vergara nhận xét: "Cô nghĩ cả nước Mỹ sẽ yêu cháu".