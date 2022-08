Cậu bé 10 tuổi cứu mẹ động kinh bị đuối nước trong bể bơi

(VTC News) -

Người mẹ - chị Lori Keeney, sống ở Enos, bang Oklahoma, Mỹ - đăng tải video do camera an ninh của gia đình ghi lại hôm 5/8, trong đó có cảnh chị lên cơn co giật trong bể bơi ở sân sau nhà. Con trai chị, Gavin Keeney khi nhận ra tình huống của mẹ đã lập tức leo lên thang, nhảy xuống hồ nơi. Những con chó cưng của gia đình cũng báo động cho ông ngoại cậu bé là Stephen Lowe đang sống ở nhà bên cạnh. Khi ông Stephen chạy sang thì chị Lori đã được con trai 10 tuổi kéo lên thành bể.

Chị Lori được con trai kéo lên khỏi hồ bơi. (Ảnh cắt từ clip).

Chị Lori kể lại: "Về sau tôi mới biết thằng bé không kêu cứu. Bố tôi sống sát vách, nghe tiếng chó sủa nên chạy sang. Ông nhảy vào giúp khi Gavin giữ được đầu tôi trên mặt nước". Người mẹ chia sẻ, khoảnh khắc đuối nước đó "là một trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất" đời mình.

Chị không thích cảnh mình lên cơn động kinh bị mọi người nhìn thấy nhưng chị vẫn đăng clip vì quá tự hào về con trai. "Tôi không sao cả, chỉ bị uống chút nước trước khi Gavin cứu được tôi. Gavin thật sự là người hùng nhỏ bé của tôi".

Bình luận dưới bài đăng của Lori, cư dân mạng không tiếc lời ca ngợi Gavin vì phản ứng nhanh nhạy và chính xác của cậu bé. "Thật đáng sợ, nhưng cậu bé à, cậu làm rất tốt. Sự không ngại nguy hiểm của cậu đã tạo nên kỳ tích".

Gavin bên một trong những chú chó cưng của gia đình.

Đây không phải lần đầu tiên chị Lori được con trai cứu mạng. Vào tháng 5/2021, khi chị bị nghẹn, Gavin cố gắng sơ cứu mẹ bằng thủ thuật Heimlich (áp dụng cho các ca dị vật gây tắc nghẽn đường hô hấp trên) nhưng do không đủ sức nên lập tức gọi 911. Nhờ đó, lực lượng cứu hộ đến kịp thời, giúp người mẹ thoát khỏi tử thần.