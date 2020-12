Cát Tường Group bị truy thu hơn nửa tỷ đồng tại dự án KDC Tây Sài Gòn

Ngày 10/12, thông tin từ Thanh tra tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định số 176/QĐ-TTr về việc thu hồi tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group) tại dự án KDC Tây Sài Gòn đợt 1 (xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) với số tiền 533.782.500 đồng.

Quyết định ghi rõ, UBND huyện Đức Hòa xác nhận phần diện tích 18.639m2 đất tại dự án là đất 1 lúa, không đúng với hồ sơ địa chính là đất 2 lúa (đất chuyên trồng lúa nước).

Vì vậy, Chánh Thanh tra tỉnh Long An yêu cầu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định, Cát Tường Group phải có trách nhiệm chuyển số tiền phải thu hồi vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Long An tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Long An.

Chánh Thanh tra tỉnh Long An vừa có quyết định truy thu hơn 533 triệu đồng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của Cát Tường Group tại dự án KDC Tây Sài Gòn.

Động thái này được thực hiện sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 17/8/2020, về việc thanh tra chuyên đề chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Đến ngày 30/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Long An tiếp tục có Công văn số 6646/UBND-NCTCD về việc giao nhiệm vụ ban hành Quyết định thu hồi tiền.

Ở một diễn biến khác, Thanh tra tỉnh Long An cũng cung cấp hồ sơ, tài liệu vụ Cát Tường Group thao túng dìm giá đất tại UBND thị xã Kiến Tường để Công an tỉnh nghiên cứu, rà soát, phục vụ công tác điều tra.

Theo Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong thực hiện đầu tư xây dựng, việc tổ chức bán đấu giá tài sản đất tại UBND thị xã Kiến Tường, loạt sai phạm, mập mờ liên quan đến Cát Tường Group được chỉ rõ.

Cụ thể, UBND thị xã Kiến Tường cho chủ trương đấu giá các lô đất khi chưa hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đối với 3 khu, gồm: Khu đô thị Sân bay giai đoạn 1, Khu dân cư cặp đường vào Trường Chính trị và Cụm dân cư Khu phố 9.

Việc xác định giá đất khởi điểm các lô nền chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục, phương pháp định giá đất, đồng thời xác định giá đất khi hạ tầng chưa hoàn chỉnh.