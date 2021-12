Cát-sê của Song Hye Kyo, Song Joong Ki là bao nhiêu cho mỗi tập phim?

Song Hye Kyo - 170.000 USD: Báo cáo của KBizoom cho biết minh tinh sinh năm 1981 kiếm 170.000 USD cho mỗi tập phim, tương đương với chồng cũ. Nhưng do Now, We Are Breaking Up chỉ dài 16 tập - ngắn hơn Vincenzo 4 tập - nên tổng thù lao cô nhận được là 2,7 triệu USD. (Ảnh: SBS)