Casamia: Quần thể biệt thự duy nhất sở hữu bến du thuyền tại Hội An

Hội An: Miền đất di sản tiềm năng cho BĐS sinh thái

Nếu Pháp nổi tiếng với “Con đường rượu vang”, Trung Quốc nổi tiếng với “Con đường tơ lụa”… thì người Việt Nam cũng tự hào khi được biết đến với “Con đường di sản miền Trung” – con đường kết nối các di sản Trung Bộ.

Tự hào là một trong những điểm đến hàng đầu trên trục “Con đường di sản miền Trung”, Hội An đã và đang thể hiện được sự cuốn hút với bản sắc riêng của mình.

Theo số liệu thống kê của thành phố Hội An, từ năm 2008 đến năm 2017, lượng khách du lịch đến với Hội An tăng gần 191%, và tăng trưởng trung bình 12,6% mỗi năm, mang đến những tiềm năng đầu tư cực kỳ hấp dẫn. Năm 2018 và 2019, Hội An du lịch tiếp tăng trưởng đều khi đón tới hơn 5 triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Casamia là Quần thể biệt thự sinh thái nổi với bến du thuyền tại gia có quy mô 15,6 ha.

Do đó, chủ đầu tư Đạt Phương đã lựa chọn Hội An là điểm đến - nơi tiên phong xây dựng dự án đầu tiên trong chuỗi BĐS sinh thái mà chủ đầu tư này hướng đến. Casamia cũng là dự án đánh dấu bước tiến dẫn đầu xu hướng BĐS sinh thái với "Du thuyền tại gia, sinh thái quanh nhà".

Casamia Hội An với hệ sinh thái độc đáo

Kế thừa tinh hoa trong lối thiết kế đặc biệt của Hội An, dự án Casamia tái hiện hình ảnh một Hội An thứ 2 mềm mại và tinh tế bên bờ sông Cổ Cò, chỉ cách vịnh Cửa Đại 500m. Dự án được thiết kế bởi vị “Kiến trúc sư xanh” tài năng Võ Trọng Nghĩa với vị trí tuyệt đẹp nằm bên cạnh khu dự trữ sinh quyển quốc gia Rừng dừa Bảy Mẫu đã được UNESCO công nhận, thừa hưởng giá trị sinh thái với diện tích thiên nhiên nguyên sơ rộng lớn lên tới hơn 100ha, thoáng mát quanh năm.

Bên cạnh đó, dự án còn đem đến một trải nghiệm sống đẳng cấp cho gia chủ mà hiếm dự án nào có được khi khách hàng mua sản phẩm tại dự án Casamia sẽ được sở hữu bến du thuyền tại gia ngay trước ngưỡng cửa nhà.

Casamia có tổng diện tích lên tới 15,6 ha, được chia thành 3 phân khu sang trọng gồm: Casa Vela (Biệt thự danh giá nhất Casamia), Casa Rivana (Biệt thự Đơn lập và Biệt thự Song lập) và Casa Gala (Shophouse), được ví như viên ngọc ẩn mình trong thiên nhiên hoang sơ, nơi 2 khái niệm nhà và chốn nghỉ dưỡng như hòa làm một.

Hình ảnh thực tế những căn nhà tại Casamia nằm uốn lượn mềm mại bên dòng sông Cỏ Cò.

Chủ đầu tư Casamia cho biết điểm khác biệt trong sản phẩm là đón đầu nguồn cung du lịch còn thiếu hụt tại Hội An, cũng như mở ra cơ hội đầu tư lâu dài. Ngoài đáp ứng đầy đủ nhu cầu an cư - đầu tư, các dòng sản phẩm hướng tới sự linh hoạt trong quá trình vận hành và công năng như vừa ở vừa kinh doanh hoặc vừa ở vừa cho thuê. Đặc biệt, tất cả sản phẩm tại Casamia đều được cấp sổ đỏ lâu dài, mở ra cơ hội sinh lời bền vững.

Ngay khi vừa ra mắt, Casamia đã được giới chuyên môn cũng như khách hàng đánh giá là “kho báu” ẩn giấu giữa vùng di sản Hội An, là sản phẩm bất động sản sinh thái hiếm có trên thị trường. Với chiến lược kinh doanh dài hạn, Đạt Phương – Chủ đầu tư được biết đến là một trong những đơn vị tiềm lực, uy tín – đang định hướng trở thành nhà phát triển bất động sản sinh thái số 1 tại Việt Nam - sẽ cho ra mắt phân khu đẳng cấp nhất của dự án trong thời gian sắp tới.

Hiện tại, dự án đang áp dụng chính sách ữu đãi khủng, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên đến 36 tháng.