Cặp vợ chồng Thụy Điển phải lòng Việt Nam, làm từ thiện từ mùa lũ đến mùa dịch

Hai vợ chồng anh Kawa Wandi và chị Nishte cùng 3 đứa con sinh ba (6 tuổi) đang thuê ngôi nhà nhỏ ở phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam làm nơi lưu trú. Hằng ngày, hai vợ chồng mang quốc tịch Thụy Điển vẫn miệt mài gieo những mầm xanh thiện nguyện trên dải đất hình chữ S.

Rong ruổi làm từ thiện từ mùa lũ đến mùa dịch

Một chiều giữa tháng 8. Trời còn trút nắng chói chang. Kawa Wandi cùng 3 thành viên trong nhóm từ thiện của mình "cưỡi" trên 4 chiếc xe máy 50 phân khối. Phía yên sau mỗi xe được buộc chặt thùng carton to tướng, chứa hàng tá nhu yếu phẩm: Gạo, mắm, muối, cá khô...Cứ thế, cả bốn người chạy xe len lỏi khắp các nẻo đường phố Hội.

Đích đến của nhóm Wandi là những chốt kiểm dịch đặt ở các khu vực đang thuộc diện phong tỏa. Tại mỗi chốt, Wandi và 3 người bạn gửi trao những suất quà nghĩa tình, nhờ lực lượng trực chốt kết chuyển tận tay cho bà con khó khăn, thiếu thốn.

Wandi trao lương thực hỗ trợ bà con nghèo ở Hội An.

Hai tuần qua, toàn thành phố Hội An thực hiện giãn cách xã hội là ngần ấy thời gian Wandi tất bật ngược xuôi với những chuyến vận chuyển lương thực, thực phẩm, hỗ trợ cho bà con nghèo Hội An và các vùng lân cận: Điện Bàn, Duy Xuyên...Từ đó, hình ảnh ông Tây tốt bụng, nhiệt tình, dần dà in đậm trong tâm trí của người dân địa phương với niềm cảm kích lớn lao.

Khép lại một buổi trao quà phải di chuyển trong tiết trời nóng bức, Wandi quay về nhà cùng chiếc áo ướt sũng mồ hôi, song trên đôi môi lại đang nở nụ cười hạnh phúc. Trò chuyện với chúng tôi, Wandi chậm rãi chia sẻ về hành trình 4 năm vòng quanh thế giới và duyên nợ chọn Việt Nam làm điểm dừng chân.

Năm 2017, Wandi và Nishte quyết định nhượng lại cơ sở kinh doanh của gia đình để thu về khoản tiền mà cả hai dự trù đủ cho họ thực hiện chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới. "Ba năm đầu, vợ chồng tôi và 3 con di chuyển liên tục qua nhiều nước trên khắp 5 châu. Trước khi sang Việt Nam, chúng tôi dành nhiều tháng ở Ấn Độ, Malaysia, Lào, Thái Lan để hỗ trợ lương thực, sữa cho các bạn nhỏ bất hạnh trong trại trẻ mồ côi, vùng khó khăn", Wandi kể.

Đầu năm 2020, cả gia đình Wandi đặt chân đến Việt Nam và chọn Hội An - thành phố quyến rũ nhất thế giới, làm nơi lưu trú. Tại đây, Wandi quen biết Trang Quốc Trí - chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở sát vách căn nhà Wandi thuê. Chính anh Trí là người dẫn lối Wandi và Nishte trên khắp nẻo đường hành thiện.

Wandi nhớ lại, sang Việt Nam được 4 tháng, địa phương nơi vợ chồng anh cư trú xuất hiện dịch COVID-19. Phố xá nhộn nhịp, đông đúc du khách của những ngày trước đó bỗng dưng vắng lặng. "Trí nói với tôi, tình hình dịch bệnh rất căng thẳng, nhiều người đang gặp khó khăn và cần được giúp đỡ. Không do dự, vợ chồng tôi đồng ý góp tiền cùng nhóm của Trí mua gạo, mì gói và nhiều thứ khác rồi đến tận nhà trao cho người nghèo. Đó là chương trình có ích đầu tiên, gia đình tôi thực hiện ở đất nước của các bạn", Wandi cho hay.

Wandi trao quà cho bà con vùng lũ Quảng Trị năm 2020. (Ảnh: NVCC)

Khi Wandi vừa dứt câu, anh Trí tiếp nối câu chuyện bằng loạt hình ảnh ghi lại hàng chục chuyến từ thiện của nhóm Trí. Hết thảy các chuyến đi, Wandi đều có mặt và góp sức. Trong cuốn sổ tay dành riêng cho hoạt động từ thiện, ở trang giữa, Trí lưu lại hoạt động đặc biệt của nhóm trong 3 ngày cuối tháng 10/2020.

"Đợt đó, thôn Ngô Bắc, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình mới trải qua đợt lũ lớn. Còn đồng bào ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vừa hứng chịu sạt lở nặng. Tôi và Wandi cùng một số anh em quyên góp rồi vận động thêm các nhà hảo tâm ủng hộ, mua hàng tấn lương thực chất đầy xe tải, tức tốc ra hỗ trợ bà con.

Chứng kiến Wandi không ngại lội bùn đất, xắn quần đi chân trần vào tận nhà dân để trao quà, tôi thực sự rất cảm kích. Thương cảm trước hoàn cảnh của các cụ già neo đơn ở vùng sạt lở, bão lũ, Wandi còn bỏ tiền túi để hỗ trợ thêm", anh Trí nói và thông tin thêm, đầu năm 2021, khi dịch COVID-19 chưa bùng phát ở miền Trung, vợ chồng Wandi đã lặn lội vượt hàng trăm cây số lên các huyện vùng cao Đông Giang, Tây Giang, tỉnh Quảng Nam để tặng cặp sách, bút thước, sữa cho học sinh nghèo.

Wandi chụp ảnh kỷ niệm với trẻ vùng cao ở Quảng Nam trong một chuyến từ thiện. (Ảnh: NVCC)

Đặc biệt, trước tình cảnh đồng bào ở huyện biên giới Tây Giang thiếu nước sinh hoạt, cặp vợ chồng Thụy Điển có tấm lòng thơm thảo đã quyết định lắp đặt hệ thống lọc nước công nghiệp, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nước sạch ổn định cho hàng trăm hộ dân.

Phải lòng Việt Nam

Không thường xuyên theo chân chồng trên những chặng đường xa xôi, song hình ảnh Nishte cũng trở nên rất đỗi thân thương trong mắt bà con phố cổ Hội An. Trước thời điểm thành phố thực hiện giãn cách xã hội (ngày 31/7/2021), suốt nửa tháng trời, hằng ngày, Nishte cùng Wandi đèo nhau đi chợ, xắn tay áo vào bếp, hỗ trợ nhóm của Trí nấu hàng ngàn suất ăn dành cho lao động nghèo.

Nishte trao suất cơm trưa miễn phí cho lao động nghèo ở Hội An. (Ảnh: NVCC)

"Mỗi ngày, chúng tôi chuẩn bị hơn 100 suất cơm và phát miễn phí đến các chú xe ôm, cô bán vé số, bác lao công...Dù không nhiều nhưng cũng phần nào san sẻ bớt gánh nặng cho những lao động yếu thế. Vợ chồng chị Nishte tham gia rất nhiệt tình, không chỉ góp vật chất mà cả hai còn trực tiếp bỏ công sức, thời gian vào bếp nấu nướng. Nhiều bà con khi nhận suất cơm nghĩa tình từ tay Wandi và Nishte, họ không cầm được nước mắt vì cảm động", anh Trí bộc bạch.

Hơn một năm qua, trên trang Instagram Wandiunion của nhóm thiện nguyện, Wandi thường xuyên cập nhật các hoạt động từ thiện cũng như cảnh đẹp ở Việt Nam.

Wandi thổ lộ, anh và vợ vô cùng thích thú trước vẻ đẹp cổ kính của những nếp nhà hàng trăm năm tuổi ở Hội An. Sự thân thiện, mến khách và thái độ cởi mở, vui vẻ của người bản địa càng khiến vợ chồng anh thêm yêu vùng đất, con người nơi đây.

"Thụy Điển là xứ sở của chúng tôi. Tất nhiên một ngày nào đó, cả gia đình sẽ quay trở lại. Còn hiện tại, nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp tục đóng góp cho Việt Nam", Wandi xúc động chia sẻ và nhấn mạnh, vợ chồng anh luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình.