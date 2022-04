(VTC News) -

Sức hút của bộ phim truyền hình Thương ngày nắng về không chỉ đến từ các diễn viên ngôi sao như Phan Minh Huyền, Nguyễn Đình Tú, các nghệ sĩ gạo cội Lan Hương, Thanh Quý, Trung Anh... Khán giả còn bị hấp dẫn bởi vẻ đáng yêu và diễn xuất cực kỳ tự nhiên của 2 diễn viên nhí thủ vai Sam, So, hai con của vợ chồng Khánh - Đức (Lan Phương - Hồng Đăng)

Nhiều khán giả cho biết, khi xem phim, họ luôn cảm thấy vui vẻ, quên hết mệt nhọc mỗi khi chị em Sam, So xuất hiện.

Bảo Linh - vai bé Sam

Bé Sam là con gái lớn của vợ chồng Khánh - Đức trong Thương ngày nắng về. Cô bé được yêu mến bởi vẻ nhí nhảnh, xinh xắn và hiểu chuyện. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Sam luôn tinh tế, khôn khéo trong cách ứng xử để gia đình được vui vẻ, hoà nhã.

Ở tập 34, chính Sam nghĩ ra ý tưởng dùng son môi viết lên gương dòng chữ "Bố mẹ đừng giận nhau nhé" để giúp Khánh và Đức làm lành với nhau. Và cũng như nhiều lần khác, trước hành động dễ thương của cô con gái, Khánh dù giận Đức đến mức muốn tẩn cho một trận hay không thèm nhìn mặt thì cũng phải xúc động mà làm hòa với chồng.

Sam là vai diễn nặng ký đối với Bảo Linh. Trong những tập phim tới, Sam sẽ phải bộc lộ nhiều cảm xúc phức tạp hơn nữa.

Bảo Linh sinh năm 2010, đang học lớp 6 tại một trường THCS công lập tại Hà Nội. Theo chia sẻ của mẹ Bảo Linh, cô bé rất ngoan ngoãn, luôn đạt thành tích học tập tốt trong 5 năm tiểu học, được nhận xét là ứng xử hoà đồng, lễ phép. Vào những ngày đi quay phim về muộn, Bảo Linh vẫn chăm chỉ làm bài tập để nộp đúng lịch cùng với cả lớp, không muốn làm phiền cô giáo.

Trước khi đảm nhận vai Sam của Thương ngày nắng về, Bảo Linh từng tham gia trong một số phim ngắn, phim quảng cáo, làm mẫu ảnh cho các nhãn hàng thời trang. Cô bé đang được học thêm về MC và nhảy để trở nên đa năng hơn trong tương lai. Với gương mặt xinh xắn cùng tài năng nghệ thuật sớm được bộc lộ, cộng thêm sự nỗ lực rèn giũa, Bảo Linh hứa hẹn sẽ là gương mặt sáng giá của showbiz Việt trong tương lai.

Bảo Linh xuất hiện trên bìa báo Thiếu niên Tiền Phong.

Cô bé trở nên sắc sảo trên sàn diễn thời trang.

Bảo Linh đang tích cực học nhảy.

Trong một bài chia sẻ, mẹ Bảo Linh tiết lộ con gái có ước mơ trở thành thành viên của "Vũ trụ điện ảnh VTV". Tuy nhiên, chị luôn khuyến khích con phải học thật giỏi và biết trau dồi đạo đức.

"Tôi muốn con đạt thành tích cao trong học tập và trở thành người có đạo đức. Làm nghề gì cũng phải đặt đạo đức lên hàng đầu. Bên cạnh đó, cần duy trì lối sống giản dị, hòa nhã, tuyệt đối không được kiêu căng và hợm hĩnh. Còn hiện tại, tôi mong con có cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Mong con luôn thăng hoa với vai diễn, nhưng khi về nhà vẫn là cô con gái bé bỏng, hồn nhiên đúng với lứa tuổi" - mẹ "bé Sam" bộc bạch.

Tuấn Phong - vai bé So

Khác với chị Sam điềm tĩnh, hiểu chuyện, cậu em So lại có tính cách hiếu động, nghịch ngợm và hay tị nạnh. Bé So khiến khán giả thích thú bởi ngoại hình mũm mĩm, đôi mắt một mí cùng mái tóc xoăn đáng yêu. Trong phim, So thường gây cười cho khán giả bởi những câu nói hồn nhiên, ngây thơ đúng lứa tuổi.

Diễn viên nhí đóng vai bé So là Tuấn Phong, năm nay 6 tuổi. Lần đầu tham gia một dự án phim lớn nhưng Tuấn Phong tỏ ra rất bạo dạn và hoà nhập nhanh chóng với tiến độ làm việc của đoàn. Mặc dù chưa thuộc hết mặt chữ và phải nhờ mẹ hướng dẫn học thoại, bé ghi nhớ rất nhanh. Ngoài ra, sự hỗ trợ của đạo diễn và các thành viên đoàn phim cũng giúp cho việc khớp thoại của cậu bé và các diễn viên khác trở nên chân thực nhất.

Nhân vật So cũng có tính cách tương đồng với Tuấn Phong nên cậu bé không gặp quá nhiều khó khăn khi nhập vai. Diễn xuất tự nhiên, lém lỉnh của Tuấn Phong luôn mang lại những phút giây thoải mái, vui vẻ cho khán giả.

Vẻ dễ thương ''đốn tim'' khán giả của ''bé So'' Tuấn Phong.

Tuấn Phong thích đi làm phim đến mức, có hôm phân đoạn của mình kết thúc và được về sớm hơn đoàn, cậu bé khóc luôn vì tưởng không được diễn nữa. Mẹ "bé So" cho biết, dù đi quay lúc đêm muộn hay sáng sớm, cậu bé vẫn tỏ ra rất hào hứng và nhanh chóng thức giấc. Khi đến nơi quay, Tuấn Phong trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn là người khuấy động không khí. Bé được mọi người gọi là "cái máy phát" vì nói nhiều.

Theo tiết lộ từ gia đình, từ nhỏ Tuấn Phong đã thích phân vai cho các đồ chơi và tự nói chuyện với những món đồ ấy. Sớm nhận thấy năng khiếu nghệ thuật của con nên gia đình đã tạo điều kiện để Tuấn Phong theo đuổi đam mê. Trước khi tham gia phim Thương ngày nắng về, cậu bé đã được đóng một số phim ngắn, quay quảng cáo... Cát-sê của Tuấn Phong được mẹ giữ hộ và trao lại khi cậu bé khôn lớn.