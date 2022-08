Cấp sai 65 sổ đỏ ở Đắk Nông: Chuyển hồ sơ sang cơ quan công an

(VTC News) -

Ngày 11/8, Thanh tra tỉnh Đắk Nông có văn bản chuyển Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị điều tra, xử lý, khởi tố vụ cấp sai 65 sổ đỏ tại Đắk Glong.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Đắk Nông kiến nghị chuyển sang Công an tỉnh Đắk Nông điều tra, xem xét khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hình thức công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất tại 65 thửa đất với diện tích hơn 77 ha nằm trong diện tích đất quy hoạch 3 loại rừng Nhà nước đã giao cho tổ chức là Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây nguyên; Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng quản lý có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo khoản 3, Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trên phần đất cấp sai sổ, người dân đã xây nhà kiên cố để ở.

Ngoài ra, việc ông Phạm Đặng Quang, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, ký cấp GCNQSDĐ tại thửa đất số 39, thửa đất số 40, tờ bản đồ số 18 cho 2 hộ dân trên diện tích đất quy hoạch 3 loại rừng Nhà nước đã giao cho Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây nguyên quản lý. Sau đó thực hiện thủ tục chuyển nhượng để hợp thức hóa 2 thửa đất sang tên cho bà Phan Thị Liễu (vợ ông Quang) và sử dụng thửa đất này để xây dựng Cửa hàng Xăng dầu Quang Phước. Vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo Khoản 1, Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015 và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thanh tra tỉnh Đắk Nông cũng kiến nghị UBND huyện Đắk Glong thực hiện rà soát, lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện kịp thời, đồng bộ. Chấn chỉnh, khắc phục nghiêm túc các hạn chế, khuyết điểm trong lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời, thực hiện rà soát, xử lý theo quy định đối với 235 giấy CNQSDĐ đã cấp trên diện tích đất quy hoạch 3 loại rừng.

Như VTC News đưa tin, tháng 6/2022, UBND huyện Đắk Glong ra thông báo về việc thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định về đất đai.

Theo đó, thông báo sẽ thu hồi 65 sổ đỏ do chính UBND H.Đắk Glong cấp cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã Đắk Som. Lý do thu hồi được UBND H.Đắk Glong đưa ra là các thửa đất này không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ do thuộc đất của Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây nguyên, hoặc thuộc quy hoạch 3 loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất).