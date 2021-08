Cập nhật lịch tựu trường, khai giảng của 63 tỉnh, thành phố

(VTC News) -

STT Tỉnh, thành phố Tựu trường Khai giảng 1 An Giang 1/9 (riêng lớp 1 từ 30/8) 5/9 2 Bình Thuận 3 Bình Định 1/9 5/9 4 Bình Phước 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5 Bình Dương 1/9 Trực tuyến 5/9 6 Bắc Giang 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5/9 7 Bắc Kạn 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5/9 8 Bắc Ninh 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5/9 9 Bạc Liêu 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5/9 10 Bà Rịa- Vũng Tàu 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5/9 11 Bến Tre 12 Cần Thơ 13 Cà Mau 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5/9 14 Cao Bằng 15 Điện Biên 1/9 5/9 16 Đà Nẵng 5/9 (trực tuyến) 17 Đắk Nông 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) 5/9 18 Đắk Lắk 1/9 5/9 19 Đồng Tháp Dự kiến 1/10; Học sinh lớp 9, 12 học online từ đầu tháng 9 20 Đồng Nai 13/9 21 Gia Lai 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5/9 22 Hà Nội 1/9 5/9 23 Hậu Giang 9/9 12/9 24 Hải Dương 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) 5/9 25 Hoà Bình 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5/9 26 Hải Phòng 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5/9 27 Hà Tĩnh 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5/9 28 Hà Giang 20/8 5/9 29 Hưng Yên 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) 5/9 30 Hà Nam 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5/9 31 Lâm Đồng 32 Lai Châu 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) 5/9 33 Lạng Sơn 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) 5/9 34 Long An 17/9 18/9 35 Ninh Bình 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5/9 36 Nghệ An 1/9 5/9 37 Nam Định 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5/9 38 Ninh Thuận 39 Khánh Hoà 40 Kon Tum 41 Kiên Giang 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5/9 42 TP.HCM - THCS, THPT học trực tuyến từ 6/9 (dự kiến)

- Tiểu học học trực tuyến từ 20/9 (dự kiến)

- Mầm non nghỉ (dự kiến) 43 Thanh Hoá 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5/9 44 Thái Bình 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5/9 45 Tuyên Quang 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) Mầm non từ 16/8 5/9 46 Thừa Thiên- Huế 1/9 (riêng các lớp 1, 6, 10 từ 26/8) 5/9 47 Thái Nguyên 1/9 (riêng lớp 1 từ 30/8) 5/9 48 Tiền Giang Dự kiến 15/9 hoặc 1/10 49 Tây Ninh 50 Trà Vinh 51 Quảng Ngãi 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5/9 52 Quảng Nam 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5/9 53 Quảng Trị 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) 5/9 54 Quảng Ninh 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) 5/9 55 Quảng Bình 23/8 5/9 56 Vĩnh Long Dự kiến: Khối 9, 12 từ 6/9 Mầm non, Tiểu học từ 20/9 Còn lại 13/9 5/9 57 Vĩnh Phúc 1/9 (riêng lớp 1 từ 25/8) 5/9 58 Sơn La Mầm non 1/9 Phổ thông 16/8 5/9 59 Sóc Trăng 1/9 5/9 60 Phú Yên 1/9 5/9 61 Phú Thọ 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5/9 62 Yên Bái 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5/9 63 Lào Cai 1/9 (riêng lớp 1 từ 23/8) 5/9

Tại hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 - 2022 mới đây, ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non lưu ý, trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, các cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ mầm non. Thay vào đó các trường cần tập trung phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn trẻ tại nhà. Tranh thủ thời gian vàng trẻ đến trường để ưu tiên hướng dẫn kỹ năng, điều kiện cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1.

Bộ cũng đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại của cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tham mưu cho chính quyền có giải pháp hỗ trợ khắc phục khó khăn, hỗ trợ giáo viên, tránh tình trạng giáo viên nghỉ việc, cơ sở giáo dục mầm non giải thể.

Với bậc Tiểu học, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT cho biết, các địa phương cần hạn chế việc dạy học trực tuyến đối với học sinh lớp 1. Nếu phải tổ chức dạy học online, các trường, giáo viên cần chọn hình thức phù hợp tâm lý lứa tuổi các em, điều kiện, hoàn cảnh gia đình, khả năng cung ứng cũng như khả năng dạy. Điều này nhằm giúp các em bước đầu làm quen quá trình học tập, hạn chế đến mức thấp nhất việc áp dụng một cách máy móc.

Trong trường hợp phải học trực tuyến, Bộ đã thiết kế sẵn các video dạy môn Tiếng Việt phát trên VTV7 giúp học sinh dễ dành học âm học vần. "Với lớp 1, các địa phương, các trường cần tận dụng tối đa, nghiên cứu thật kỹ các văn bản hướng dẫn của bộ để triển khai phù hợp từng đối tượng, từng địa bàn", ông Tài cho biết thêm.